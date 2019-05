Oljeutslippet skjedde i havnebassenget i Dalsbukta i Brevik og skal stamme fra en tankbil.

– Brannmannskapene har lagt ut lenser og opplyser at de har kontroll. Omfanget på utslippet er uklart, men det ser ikke bra ut, sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Litt senere på kvelden opplyser politiet at det dreier seg om 10-15 kilo bitumen.

Innsatsleder Anders Lindland Karlsen i Porsgrunn brannvesen sier at utslippet ser verre ut enn det egentlig er.

– Utslippet skjedde da en tankbil skulle spyle tanken tom for olje. Hvordan oljen havnet i sjøen vet vi ikke, sier Karlsen.

Innsatslederen sier at utslippet er over et stort areal, men at det ikke er snakk om så store mengder olje.

– Vi har lagt ut lenser for å begrense skadeomfanget. Det jobbes nå med å suge opp oljen, et arbeid som er tidkrevende og trolig vil pågå gjennom natta, sier Karlsen.