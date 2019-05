Forsikringsselskapet om eksperimentell behandling:

– Blir lettere å si ja hvis det finnes individuelle grunner

I BEDRE FORM: I dag er det lite som vitner om at Kristian Øye har kreft, takket være en ny type behandling. Foto: Kristian Hansen

At DNB Forsikring betaler for Kristian Øyes (36) eksperimentelle kreftbehandling, åpner for mer individuell oppfølging i bransjen, mener selskapet.