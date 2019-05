Se Solskjær og United-heltene i «Treble Reunion» mot Bayern München på TV 2 Sport 1, Premium og Sumo søndag kl. 16.00.

Manchester United-returen startet som en drøm for Ole Gunnar Solskjær med elleve kamper uten tap, men sesongavslutningen var et mareritt med to seirer på tolv kamper.

Solskjær innrømmer at det har vært fem spesielle måneder med opp- og nedturer.

– Da jeg kom dit, handlet det om å bygge på ferdighetene i laget, få inn selvtillit og kreve litt mer løpskapasitet. Så fikk vi flere skader som gjorde at vi fikk resultatene mot oss. Det som skjedde på slutten tror jeg nok skal hjelpe oss mot neste sesong og sommeren vi går inn i, sier United-manageren til TV 2.

– Hvorfor det?

– Det er stolte gutter og gode fotballspillere som har lyst til å vinne, være med på oppturer og bygge opp Manchester United igjen. Får vi et par tap, er jeg bygget sånn at det får meg til å sette meg ned, tenke hva som er galt og gjøre mer neste gang, forklarer Solskjær.

Det første Premier League-tapet for Solskjær kom borte mot Arsenal i en kamp de kanskje burde tatt poeng eller vunnet. Da snudde Solskjær-lykken.

– Det er små marginer. Borte mot Tottenham spilte vi en kamp vi vanligvis ikke vinner, men borte mot Arsenal vinner vi den i forhold til prestasjonen. Psykologien, mentaliteten og mekanismene oppi hodet på folk ... I medgang vet man at man setter sjanser, mens i motgang begynner du å bomme på sjanser eller tenke pasning eller at annet valg, sier Solskjær.

– Det er ikke komplekst akkurat. Det er ikke noe vi ikke vet om det. Det er mennesker vi har med å gjøre, fortsetter Solskjær.

På spørsmål om han har analysert ferdig sesongen, svarer manageren:

– Ferdig analysert blir jeg nok aldri. Vi analyserer, ser tilbake, ser gjennom notater og ser kamper om igjen, men det er så mye vi kunne gjort annerledes. Vi fikk kritikk for at vi spilte med samme lag for mange ganger. Så gikk det bra, så vi tenkte å la det gå. Når vi da skiftet og roterte, roterte vi for mye. Vi må tenke balanse mellom satt lag og å friske opp. Skadene startet å komme, og da begynte det å tære på, sier Solskjær.

Manchester United spiller første treningskamp mot Perth Glory 13. juli.