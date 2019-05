Venstre-Melby ut mot Frps krisemøte

Melby sier til TV 2 at det etter hennes syn ikke er behov for noe krisemøte om bompenger.

Mandag gikk Frp-leder Siv Jensen ut i VG og sa hun hadde innkalt regjeringspartiene til krisemøte.

– Det som er krise er at ikke alle har et miljøvennlig alternativ og er tvunget til å bruke bil. Vi må sørge for at alle kan ta trikk, t-bane, buss og at det er en trygg sykkelvei der folk bor, sier stortingsrepresentant Guri Melby.

Hun mener Frp må stå opp for den politikken de har vært med på i årene de har hatt samferdselsministeren.

Kjempe for bompenger

Melby mener Venstre oppgave i regjering med bompenge-kritikerne i Frp er dette: Sørge for å holde på bompenger.

– Vi skal sørge at alle har gode, miljøvennlige alternativ. Det er derfor Venstre sitter i de rommene i regjeringen. Å få ned utslippene fra transport er noe av det viktigste for å få ned klimagassutslippene og få ren luft. Da trenger vi et miljøparti rundt bordet i alle regjeringens møter, som sørger for å kjempe for mer penger til kollektiv og sykkel og holder på det som reduserer trafikk: nemlig bompenger.

– Er det nødvendig med så mye oppmerksomhet rundt bompenger fra de etablerte partiene?

– Jeg mener vi kan ha en diskusjon om bompenger og hvert enkelt prosjekt, men det er rart at stadig flere parti kaster seg etter å si at «nok er nok». Alle partiene, også Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, har stemt for dette i Stortinget. Grunnen til at man har gjort det er fordi det får ned trafikken og det bidrar til å finansiere viktige kollektivtilbud.

Ikke bare lommebøker

Melby mener debatten om bompenger er blitt for smal.

– Det handler bare om konsekvensene for lommeboka til den enkelte og ikke det brede bildet av hva vi ikke får uten bompenger. Da får vi ikke de store kollektivprosjektene, men mer trafikk, kø, kaos og klimagassutslipp. Det tror jeg ingen ønsker.

Et av tiltakene Siv Jensen pekte på i VG er at «staten tar en større del av regningen». Melby sier høyere statlig bidrag i finansieringen av kollektivutbygging kan være en løsning.

– Vår viktigste oppgave er å sikre god finansiering av de gode kollektivtrafikkprosjektene. Det vi bør diskutere er om vi kan øke den statlige finansieringen av for eksempel Fornebu-tunellen, super-buss i Stavanger eller andre tiltak, sier Venstre-politikeren.