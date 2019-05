Skuffet Cech til TV 2: – Det skal ikke være en mulighet

Arsenal-profilen Henrikh Mkhitaryan spiller ikke neste ukes europaligafinale mot Chelsea, fordi han ikke føler seg trygg på at egen sikkerhet blir ivaretatt.

Arsenal bekreftet tirsdag i en uttalelse på eget nettsted at Mkhitaryan blir igjen i London når laget setter kursen for Aserbajdsjans hovedstad Baku.

Lagkameratene er skuffet over at armeneren har havnet i en slik situasjon.

– Det er skuffende. Han tok beslutningen, og den må vi akseptere. Det er skuffende fordi han er en glimrende spiller, både på og utenfor banen, men vi vil gi alt for ham for å komme tilbake til London med trofeet, sier Granit Xhaka til TV 2.

– Det er skuffende, sier også Petr Cech til TV 2.

– Skal ikke være en mulighet

Tsjekkeren, som skal spille karrierens siste kamp i Europaliga-finalen, mener det burde vært tatt høyde for at en slik situasjon kunne oppstå da UEFA bestemte hvor finalen skulle arrangere.

– Jeg mener politikk og sport aldri må blandes. Det burde sannsynligvis også være et kriterium når du velger arenaen for finalen. Da skal det ikke være en mulighet for at noen ikke skal kunne reise på grunn av en politisk situasjon eller politisk fortid. Det er skuffende for spilleren og laget, han har spilt en stor rolle på veien til finalen, og nå går han glipp av den, sier Arsenal-keeperen.

– Som spiller vil du alltid være med i finaler og spille store kamper. Dessverre for ham må han se den på tv. Forhåpentligvis kan vi vinne finalen for ham, fortsetter Cech.

Vanskelig beslutning

London-klubben har uttrykt bekymring rundt sikkerheten til den armenske midtbanemannen gitt den politiske spenningen mellom Armenia og Aserbajdsjan. Nylig ble Det europeiske fotballforbundet (UEFA) bedt om å garantere for Mkhitaryans sikkerhet.

Samtaler skal ha pågått den siste tiden i sakens anledning.

Nå har Arsenal kommet fram til at Mkhitaryan blir hjemme.

– Vi har undersøkt grundig alle muligheter for at «Micki» kan være en del av troppen, men etter å ha diskutert med Micki og hans familie har vi i fellesskap kommet til enighet om at han ikke reiser, heter det i tirsdagens uttalelse.

Hovedpersonen er også lei seg.

– Etter å ha vurdert alle muligheter har vi tatt den vanskelige beslutningen om at jeg ikke reiser med laget til europaligafinalen mot Chelsea, skriver han på Twitter.

Armeneren legger til at det smerter å gå glipp av det som ville vært et stort høydepunkt.

UEFA svarer

Arsenal opplyser videre at klubben overfor UEFA har uttrykt sin bekymring rundt situasjonen til spilleren som har vært viktig på lagets vei til finalen.