Tirsdag ble det kjent at coca colikere vil få en mulighet til å kose seg med Coca-Colas kanskje mørkeste øyeblikk, og det som ble omtalt som «århundrets markedsføringsbommert».

«New Coke» gjør nemlig et comeback og relanseres i forbindelse med sesong 3 av Netflix-serien «Stranger Things», melder nyhetsbyrået AP.

Sesong 3 av suksess-serien utspiller seg i 1985, året da Coca-Cola Company kriget mot Pepsi om å være størst.

Det som skulle være et dristig steg for brusgiganten, endte imidlertid med kanskje leskedrikkhistoriens største flopp.

– Forandret alt

Publikum likte den ikke, og etter hvert ble den stadig mer utskjelt av forbrukerne. Etter 79 dager var ydmykelsen et faktum:

Coca-Cola måtte gjenintrodusere den opprinnelige colaen, mens Pepsi rykket inn en helsides annonse i New York Times, der de slo fast at Pepsi hadde vunnet colakrigen. «New Coke» er gått inn i lærebøkene som et eksempel på hvor risikabelt det kan være å endre en veletablert merkevare, ifølge nyhetsbyrået NTB.

– Sommeren 1985 forandret nok alt for oss med innføringen av «New Coke», som var et av de største populærkulturelle øyeblikkene det året, sier Coca-Cola-toppen Oana Vlad ifølge AP.

I all hemmelighet har «New Coke»-oppskriften blitt hentet ut fra safen og tatt i bruk. Logoen og den litt annerledes rødfargen som ble brukt, er også hentet frem.

Leskedrikkprodusenten sier til AP at det vil bli solgt et begrenset antall bokser og glassflasker med «New Coke» i forkant av at Netflix-serien «Stranger Things» slippes 4. juli.

Dufner-brødrene: Var en selvfølge

Serieskaperne, brødrene Dufner, sier til The New York Times at det var en selvfølge at «New Coke» måtte med i sesong 3.

– Det var en av våre første ideer da vi brainstormet sesong 3. Sommeren 1985 var «New Coke» en stor greie, når det gjelder populærkulturelle øyeblikk. Det ville vært rart å ikke ha den med, sier Dufner-brødrene til avisen.

Ifølge CNN kommer «New Coke» i amerikanske butikkhyller torsdag. Det slippes i underkant av 500.000 «New Coke»-bokser, mens glassflasker prydet med «Stranger Things»-logoen også blir tilgjengelig for salg.

Netflix-serien ble den store snakkisen i 2016, med blant andre rollefiguren «Eleven» – den forkomne lille jenta med mystiske evner ingen kunne forklare.

Coca-Cola i Norge holder kortene tett til brystet, og vil ikke røpe om norske forbrukere får anledning til å sikre seg «New Coke».

– Vi kommenterer aldri fremtidige planer før det eventuelt lanseres, sier kommunikasjonsdirektør Per Hynne til TV 2.