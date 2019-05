– Å gi KBK og folket i Kristiansund en sånn kamp, gjør meg stolt

KBKs ydmyke nøkkel

Kristiansund ligger på sjetteplass i Eliteserien etter at de har spilt ti kamper.

– Det artige er at vi Eliteserie-historien vår bare er to år gammel. Vi er nå inne i det tredje året. Det er 14-15 år siden klubben ble stiftet. Det er artig at det året Clausenengen og Kristiansund FK slo seg sammen, var det tre kristiansundere på det norske landslaget, sier Christian Michelsen.

– Det var da vi tenkte at vi virkelig kunne få til et lag også. Ole Gunnar var en av de tre. Det har vært et eventyr hele veien. Vi må være ydmyke. Vi snakker ikke om topp seks, men vi skal være ydmyke, for det er en evig kamp om å få lov til å konkurrere mot de beste lagene i Norge, fortsetter KBK-treneren.

Michelsen er ikke i tvil om hva som er nøkkelen sin suksess.

– Ydmykhet. Kristiansund og Nordmøre er en hardtarbeidende region som har blitt stilt over ganske mange slag opp gjennom, ikke bare på fotballbanen. Så vi er hardtarbeidende. Så vet vi at vi må være sultne, nysgjerrige på ting. Vi må være mer sultne og nysgjerrige enn konkurrentene. Vi trenger også drømmer i dette bildet. De drømmene får vi oppfylt med å spille mot Manchester United. Jeg trenger ikke sende med treningsplan, for nå vet de hva som venter. Det blir tidenes «boost», sier treneren.

Solskjær mener man får en god utdanning i Kristiansund.

– Du har gode vaner når du kommer fra Kristiansund. Det har vært fantastiske trenere opp igjennom som har vært positive. Fotball var ikke så mye vanskeligere høyere opp når du kom med gode basisferdigheter og vaner. Det var bare om å gjøre ting litt fortere, ta litt kjappere valg og så måtte du bare stole på ferdighetene, sier Manchester United-manageren.

Kampene:



30. juli kl. 19: Kristiansund - Manchester United på TV 2 og tv2sumo.no

31. juli kl. 19: Vålerenga - Manchester United på TV 2 Zebra og tv2sumo.no