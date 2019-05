Politiet i Bergen har inntil videre avsluttet gravingen på Øvsttun gravplass, hvor de har lett etter levninger etter Trine Frantzen som forsvant i 2004.

– Vest politidistrikt gjennomførte forrige uke krimtekniske undersøkelser i fem graver på Øvsttun gravplass uten funn av interesse for savnetsaken etter Trine Frantzen. Politiet har avsluttet gravingen i denne omgang. Vi vil i tiden fremover vurdere hvorvidt vi skal gjøre ytterligere undersøkelser på Øvsttun gravplass, opplyser politiet i en pressemelding.

Gravingen ble satt i gang etter flere måneders skanning av ulike graver.

Årsaken til at politiet har undersøkt Øvsttun gravplass er at den ligger like i nærheten av adressen der Frantzen sist ble sett. En teori er at Frantzen, som tilhørte et rusmiljø, ble drept med en overdose narkotika og deretter gravd ned.

31-åringen forsvant fra sitt hjem i Os i Hordaland i mai 2004, men politiet har aldri klart å finne ut hva som har skjedd med henne eller funnet henne. Fram til nå har det vært jobbet med saken i flere perioder alt ettersom hva slags tips som har kommet inn.

