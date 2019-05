Kristian (36) fikk sprøytet inn herpesvirus i kreftsvulstene

– Det føles ut som hver dag er en bonus. Og det høres ut som en klisjé, sier 36 år gamle Kristian Øye til TV 2, og smiler.

I dag er det ingenting ved trebarnsfaren som ville fått noen til å tenke på kreft, men for bare ett år siden satt han og forberedte familien på et liv uten en pappa.

– Vi skrev testamente og oversikt over livsforsikringer, og jeg skrev brev til guttene med min livshistorie og faderlige råd, forteller han.

Ny behandling

Øye hadde føflekkreft med spredning. 36-åringen hadde svulster i lymfeknutene og lungene og flere steder i buken og brystpartiet.

Alle behandlinger som det offentlige helsevesenet hadde lov til å by på, ble prøvd. Ingenting virket.

Kristian Øye (36) er langt mer optimistisk i dag, enn han var for bare et år siden. Foto: Kristian Hansen

Det var helt til onkolog Marius Normann kom inn i bildet. Han er ansvarlig for kreftbehandlingen ved privatsykehuset Aleris i Oslo.

Han foreslo en siste mulighet, men den var svært dyr, eksperimentell og foreløpig verken godkjent i Europa eller i USA. Den gikk ut på å styrke Kristians immunforsvar med immunterapi, før det ble sprøytet herpesvirus inn i kreftsvulstene.

Nytt prinsipp

Viruset som injiseres gjør kreftcellene ekstra synlige for immunforsvaret.

– Dette er et helt nytt behandlingsprinsipp hvor man bruker et virus for å forsterke effekten av immunterapi, sier Normann og forklarer:

– Når man har funnet frem til svulsten setter man inn en nål. Deretter injiserer vi dette viruset og oppnår å smitte kreftcellene med viruset slik at immunforsvaret i neste runde kan ta knekken på kreftcellene.

Normann forteller at han har forsøkt metoden på fire pasienter så langt.

– Det er kjempefin effekt hos to av dem. For de to andre er det så tidlig at vi ikke vet hvor gode resultatene vil bli, sier han.

Onkolog Marius Normann ved privatsykehuset Aleris i Oslo. Foto: Kristian Hansen

Kontroll på sykdommen

For Kristian Øye har metoden hatt formidabel effekt. Svulstene har skrumpet inn.

– Nå har vi hatt kontroll på kreftsykdommen hans i snart ett år, sier Normann.

Han medgir at man vet mindre om bivirkningene når man benytter eksperimentell behandling, men understreker at dette er en behandlingskombinasjon som har vist seg å være trygg.

– Det vi har sett av bivirkninger har begrenset seg til influensaliknende symptomer det første døgnet etter at de har fått injeksjonen, sier han og fortsetter:

– Vi smitter jo pasienten med et virus og da er det også helt naturlig at pasienten får symptomer på at de er smittet av et virus.