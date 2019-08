Han har bred erfaring fra bilbransjen. Han har jobbet som bilselger, han her eid langt over hundre biler privat og han har selv gått på noen smeller.

Han har også sett mange eksempler på bruktbilhandler som har gått fullstendig galt. Det er Brooms egen bruktbilekspert, Benny Christensen vi snakker om.

Nå har vi utfordret ham til å lage en sjekkeliste for alle de som er ute etter en bil i de lavere prisklassene. Under 50.000 kroner.

– Får man i det hele tatt brukbar bil til den prisen, Benny?

– Ja, da, det får man. Men det er lurt å vite hva man gjør i dette markedet. Er du litt tålmodig, litt systematisk og litt smart, ja, så mener jeg helt klart at man kan få både god og billig bil til under 50.000 kroner.

Broom-Benny gir oss sine beste tips for kjøp av billig-bil.

– Hva er det viktigste å huske her?

– He, he... Neimen ikke lett å si. Men kanskje det å prøve å holde hodet kaldt. Ikke la seg styre av følelser, men klare å tenke nøktern og kalkulerende. Drite i det kule og heller tenke fornuft, det tror jeg er viktig. Men kanskje ikke alltid så lett ...

– Ta seg god tid og ikke ta forhastede beslutninger, sjekk bilen nøye og heller ikke la seg presse / stresse av ivrige selgere. Da skal det kunne ligge an til gode kjøp, selv om bilen er billig, mener Benny.

Broom-Bennys sjekkliste:

1. EU-kontroll. En noenlunde fersk EU-godkjenning er alltid et stort pluss. Da har bilen vært gjennom en test som går på sikkerhet og miljø, noe som er svært viktig, og som kan spare deg for en god slump penger.

Nei – brukt dieselbil trenger ikke være katta i sekken

2. Dekk koster mange penger, så sjekk disse nøye. Både sommer- og vinterdekkene. Dette er bilens kanskje viktigste del. Det er disse som både bremser, styrer og sørger for veigrep. Er dekkene slitt, risikerer du å måtte kjøpe nye fort. Og det koster penger.

3. Velg annerledes: Det kan være smart å velge et litt ukurant merke. Da får du gjerne både nyere og mer bil for pengene. Du får for eksempel en nyere Kia eller Opel som har gått kortere – enn en BMW eller Audi til de samme pengene.

4. Servicehistorikk: Norske verkstedpriser gjør at service og reparasjoner er kostbart. Et komplett servicehefte gir ingen garanti for at ting ikke kommer til å gå i stykker, men er i alle fall en god indikasjon på at bilen har blitt godt passet på. Registerreim er også et kritisk punkt. Sjekk når den ble byttet sist, hva skiftintervallet er, og hva det koster å bytte denne om et skift er nært forestående.

5. Sikkerhet: Utstyr som ABS-bremser, airbag og ESP (antiskrens) er viktig og bør prioriteres, selv på billige biler. Nyere bil er som regel også synonymt med mer av dette viktige utstyret.

Eksperten: – Nesten fysisk vondt å lese om dette bilkjøpet

6. Rust. Gamle biler ruster. Sjekk nedkant av dører, hjulhus, kanaler og gulv da det ofte er her det kommer først. Har det kommet der, kan det godt ha funnet veien videre til bærende konstruksjoner også.

7. Prøvekjør: Her er det mye å passe på. Starter motoren lett og går som den skal? Går den rett når du slipper rattet? Drar den skjevt når du bremser? Skraper den når du girer? Tar clutchen langt ute, så er den trolig slitt og må byttes snart. Det er ingen billig affære.

8. Sjekk alle elektriske funksjoner. Elektriske feil er veldig vanlig på mange biler. De er i tillegg ofte dyre å reparere. Pass derfor på at ingen varsellamper lyser. Sjekk også at alt virker som det skal. Alt fra vindusviskere og spyler, til varmeapparat eventuelt aircondition og varmeseter, til takluke og radio. Kort sagt: Alt.

Dette er farligere enn slitte sommerdekk

9. Ikke bli blind. Ikke la deg imponere av pen farge, flott stereoanlegg, kraftig motor eller fine felger og annet utstyr. Gjør en helhetsvurdering av bilen. Sett gjerne opp et budsjett av ting som bør fikses (om det er noe) før du eventuelt kjøper bilen. Slik at du vet hva den koster deg, ferdig fikset.

10. Prut: Vi nordmenn har liten tradisjon på dette. men ved bruktbilkjøp er det lov. Spesielt om du oppdager påkost som bør/må gjøres. Er du flink – uten å være frekk – er det absolutt penger å hente her.

Det å kjøpe bil i prisklassen under 50.000 kroner er så klart litt risikosport. Med gamle biler kan alt skje når som helst. Det handler også litt om flaks og uflaks.

Men følger du denne lista tror vi likevel at sjansene for å ende opp med en grei og god bil er ganske stor. Lykke til med bilkjøp!

