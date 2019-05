Ford har ligget lavt med elektrifiserte biler så langt, men nå er de i gang med det som skal bli en stor offensiv. En rekke hybrider, ladbare hybrider og elbiler er på vei.

Ford er nå helt i innspurten med sin første, nyutviklede elbil. Den kommer på markedet neste år.

Her snakker vi en sporty SUV som designmessig er inspirert av sportsbilikonet Mustang.

Vi i Broom var tidligere i år med på et stort pressearrangement i Amsterdam. Der avslørte Ford rekkevidden på elbilen, og det er tall som virkelig imponerer.

Overgår også Tesla

Den får nemlig rekord-rekkevidde. Opptil 600 kilometer, målt etter den nye og langt strengere WLTP-målemetoden, er tallet Ford nå går ut med. Når vi vet at konkurrentene fra Audi, Mercedes og Jaguar har rekkevidde godt under 500 kilometer, er det et svært sterkt tall. Ja, her overgår Ford også Tesla.

Dette bildet er alt vi har fått se av Fords nye elektriske SUV så langt. Men det nærmer seg debut.

Ford har allerede åpnet for at interessenter kan sikre seg fortrinnsrett til å bli en av de første eierne. Responsen i det norske markedet skal ha vært svært god på dette.

Så langt har Ford kun sendt ut et silhuett-bilde av elbilen sin. Her holder de kortene tett til brystet. Men det skal ikke være veldig lenge til vi får se den for første gang.

Britiske og velinformerte Autocar skriver nå at den nye elbil-Forden skal debutere "senere i år". Det betyr mest sannsynlig i høst. Men om det skjer først i Europa, USA eller Kina, er ikke kjent. Kanskje velger Ford å helgardere her, og gjøre det alle disse tre stedene samtidig.

Her er selve prototypen på Norgesbilen

Fords nye elbil skal være sterkt inspirert av sportsbilen Mustang. Her ligger det an til et sporty SUV-design.

Enorm investering

Ford investerer nå mer enn 100 milliarder kroner i elektrifisering. De vil lansere en eller flere elektrifiserte varianter av alle nye og eksisterende modeller – alt fra 48 volt hybrid, hybrid, ladbar hybrid og helelektrisk. For det norske markedet er blant annet ladbar hybrid-versjon av SUV-en Kuga svært interessant, den kommer til neste år.

Norge deltar aktivt i utviklingen av de elektrifiserte nye modellene

Den nye elbilen er den første modellen fra det Ford kaller Team Edison. De skal de neste årene utvikle en rekke elektrifiserte Ford-modeller for det globale markedet.

Den glemte elbilen forsøkte seg igjen

Ford har lansert ny hybridutgave av Mondeo stasjonsvogn. Kanskje kan det gi nytt liv til en modell som nå er litt glemt hos mange bilkjøpere.

Gjort studier i Norge

– Norske kunder er kanskje de mest erfarne elbilkundene i verden. I tillegg har vi et svært skiftende klima. Dette gir verdifull kunnskap som Ford tar med seg når vi nå for alvor satser på fremtidens løsninger. Ford Motor Norge har også samarbeidet tett med Team Edison som har gjort en rekke undersøkelser og studier i Norge. Vi er dypt involvert i utviklingen av Fords elektrifiserte biler, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

I tillegg til batteripakke som gir rekordlang rekkevidde, er det også ventet at Ford vil tilby bilen med en mindre batteripakke. Det vil bli et rimeligere alternativ, for de som klarer seg med kortere rekkevidde.

