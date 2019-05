De regjerende mesterne har hatt en svak åpning på årets Eliteserie, og som om ikke det er nok, har ikke saken rundt spilletiden til Nicklas Bendtner gått upåaktet hen.

Nå letter Rosenborg-kapteinen på sløret om hva han tenker om situasjonen.

– Det er ikke noe som påvirker oss spillere i hverdagen, men som venn - og så glad som jeg er i Nicklas, er det hardt å se ham i den situasjonen han er endt i, uttrykker Mike Jensen til danske B.T.

Gamle venner

Vennskapet mellom Jensen og Bendtner går langt tilbake i tid. De to danskene spilte mot hverandre i ungdomsårene. Jensen for BK Rødovre og Bendtner for Tårnby Boldklub. Senere ble de også venner på ungdomslandslagene.

Båndet mellom de to ble enda tettere da Bendtner gikk til Rosenborg i 2017, og de sees ofte sammen.

Uviss framtid

Det er fremdeles uklart om Bendtner vil spille for Rosenborg igjen. Sist Bendtner var å se i en RBK-drakt var 28. april.

Sportsdirektør i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, forteller til sammen avis at han er fornøyd med hvordan den danske spissen har håndtert situasjonen.

– Jeg synes Nicklas Bendtner tar det hele profesjonelt på tross av at han har opplevd noen utfordringer i tiden hos oss. Han takler den nåværende situasjonen på en god måte, sier Bjørnebye til B.T.

Rosenborgs neste Elitserie-motstander er Brann på Brann Stadion førstkommende søndag. Onsdag venter Tiller i cupen.