Kun én av disse er invitert i bryllupet

Giske har i sin tid i Arbeiderpartiet vært nært knyttet til fagbevegelsen. I bryllupet er lederen av Fellesforbundet, Jørn Eggum, invitert.

Det samme er Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli. Myrli og Giske stod sammen i EU-kampen i 1994, og Myrli var leder av AUF Akershus da Giske var AUF-leder.

Vraket Giske – er invitert

Jorodd Asphjell, som ledet valgkomiteen som vraket Giske til nye tillitsverv i Trøndelag Ap, skal også delta i bryllupet.

Asphjell var med Giske på Bar Vulkan da han ble filmet dansende sammen med Sofie. Saken vakte mange reaksjoner, og det endte med at VG beklaget. I kjølvannet har Sofie klaget avisen inn for PFU.

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol, sentralstyremedlem Cecilie Myrseth, fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik og stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen er også invitert i bryllupet. Hansen er en av Giskes nærmeste venner.

Han blir forlover

Arbeiderparti-paret Rita Ottervik og Tore Nordseth, som giftet seg i 2002, vil være gjester i bryllupet. Ottervik er ordfører i Trondheim, mens Nordseth er fylkessekretær.

Ifølge to uavhengige kilder, som er venner av Giske, skal Nordseth være Giskes forlover.

Giske ønsker ikke å kommentere saken og Nordseth har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken.

AP-PAR: Her er ordfører Rita Ottervik (A) med ektemannen Tore Nordseth (t.v.) under partiets valgvake i Olavshallen i Trondheim I 2007. Foto: Kallestad, Gorm

Giske var forlover for Nordseth da han giftet seg med Ottervik. De to er gamle skolekamerater.

Tidligere justisminister Knut Storberget er også invitert. Storberget er en nær venn av Giskes familie og var med som støttespiller for Giske i et av konfrontasjonsmøtene i forbindelse med varslingssakene.

Geir Solaas Moen, som inntil nylig var politisk reporter i TV 2, er også invitert i bryllupet. Moen skal nå jobbe som seniorrådgiver for LO-sjef Hans Christian Gabrielsen.

Snakket ut i TV 2-dokumentar

I en spesialepisode av TV 2-programmet «Vårt lille land» fortalte Trond Giske og Haddy Njie sin historie om hvordan Arbeiderpartiet håndterte varslene, og hvordan mediene dekket sakene.

TV 2-DOKUMENTAR: Haddy Njie og Trond Giske fortalte sin historie i april.

– Jeg sitter her og er skjelven. Jeg er veldig redd for hva jeg gjør når jeg nå forteller. Fordi vi står her i lyset. De anonyme kildene kan jo fortsette og uttale seg i mørket. Og si hva de vil. Påstå hva de vil. Kanskje kommer det nye påstander. Som vi fortsatt ikke kan forsvare oss mot, sier Njie i dokumenteren.

