Tottenham har utestengt tre sesongkortinnehavere på ubestemt tid etter at de forsøkte å videreselge sine billetter til mesterligafinalen mot Liverpool.

Det bekrefter Premier League-klubben i en uttalelse på sine nettsider.

Tottenham har fått tildelt 16.000 billetter til finalekampen i Madrid 1. juni. Det er ulovlig for supportere med sesongkort å selge sin billett videre til tredjepart.

Ifølge klubben er tre supportere nå ilagt utestengelser på ubestemt tid som følge av brudd på billettreglementet.

Tottenham opplyser videre at enhver billett som er solgt videre vil bli kansellert, slik at de ikke kan benyttes for å komme inn på kamparenaen i Madrid neste helg.

– Ikke ødelegg en av de største anledningene i klubbens historie ved å selge billettene deres for å profittere på andre Tottenham-supportere, heter den i en klar oppfordring fra klubben.

(©NTB)