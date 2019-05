De siste årene har vært preget av både motbakker og motvind for det japanske bilmerket Honda i Norge. Salget har falt og falt og er nå nede på et historisk bunnivå.

Grunnen kan være så enkel som at de aldri har tilbudt det nordmenn som skal kjøpe ny bil ønsker seg aller mest – nemlig en bil med ledning og stikk-kontakt. Det har Honda manglet, enten det har vært snakk om ladbare hybrider, eller rene elbiler

Men nå kommer også Honda med elbil. En litt annerledes og, i manges øyne, en kul retrobil.

Kan dette være modellen som får fart på salget i Norge ingen?

Hondas elbil har klare desingnlikheter med Hondas første storselger i Norge på 70-tallet. Nemlig småbilen Civic.

Ikke er den langt unna heller.

Hondas lille elbil "e" kan reserveres nå.

Det antas at de første kundene får sin Honda e, som den enkelt og greit heter, allerede i mars neste år.

Nå har Honda åpnet for forhåndsreservasjoner av den urbane småtassen i Storbritannia, Tyskland, Frankrike, og selvfølgelig i elbillandet framfor noen –Norge.

Ellers er Honda svært tilbakeholdne med informasjon om nykommeren. De bekrefter at bilen har blitt rekkeviddetestet, men hvor langt den vil gå før du går strømtom vil de si lite om, annet enn at Honda e får over 200 kilometer rekkevidde, etter den nye WLTP-normen. Ladingen opp til 80 prosent full batteri skal ta 30 minutter.

Men det er ikke grunn til å vente noen rekkevidde-vinner her. Honda satser tydeligvis på at dette skal være en typisk bybil.

Ingen skal beskylde Honda for å feige ut på design her!

25.000 interessenter

Prisen og rekkevidde er to viktige parametere her, men også hva du må ut med for bilen sier Honda lite om enda. Annet enn at den skal bli konkurransedyktig.

Dette er en Honda Civic fra 1972 og det er tydelig å se hvor inspirasjonen til Honda e kommer fra.

Vi antar at det er gode grunner for hemmelighetskremmeriet. At bilen kanskje ikke er "hugget i stein" og at ulike spesifikasjoner ikke er endelig fastsatt enda. Så vi får tilgi dem dette, men det er neppe veldig gunstig med tanke på å hanke inn elbil-hungrige nordmenn for å reservere bilen.

Men Honda gleder seg uansett, og det gjør da vi også.

– Vi gleder oss over å for første gang kunne tilby reservasjonsmuligheter for kundene våre i utvalgte Europeiske markeder med Honda e, sier Jean-Marc Streng, General Manager i Honda Motor Europa sin Automobil-divisjon i en pressemelding.

– Prototypen av Honda e har fått en overveldende respons, og med over 25 000 registrerte interessenter på tvers av Europa, har kunder nå mulighet til å sikre seg en prioritert plass for bestilling, avslutter han.

Retro-faktor også i interiøret som har mye særpreg.

Bakhjulsdrift og gode kjøreegenskaper loves

Honda e skal bidrr til Hondas forpliktelse om et helelektrisk bilsalg i Europa innen 2025. Den kompakte elbilen skal tilby Hondas høy grad av kjøreglede, godt hjulpet av bakhjulsdrift og altså en elektrisk motor.

Denne første, kompakte Honda-modellen på en dedikert elektrisk plattform leverer en blanding av effektivitet, ytelse, og brukervennlighet, som passer perfekt for urbane omgivelser, loves det i pressemeldingen fra Honda.



Vi synes i utgangspunktet at bilen er både morsom og søt og vi regner med at en god del nordmenn, i kjent stil, setter seg på reservasjonslisten.

