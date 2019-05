– Jeg skulle ikke grine, men det er jo helt umulig

Planter og trær

Alle prydplanter settes i løse bedkasser. Disse er i rusten metalluførelse. På taket av garasjen blir det laget en kant av slike kasser som blir plantet tiol, pent å se på nedenfra og fra vinduene i annen etasje. Ellers er hovedbeplantingen nede i bakgården konsentrert om en samling bedkasser i midten av plenen. Her finner du foruten et stort tre diverse fine prydgressplanter, lodnesolhatt og bronsefarget alunrot. Her er også bygget sittebenk inn i mellom bedkassene.

VAEME FARGER: Både planter og murfarge har varme farger. Foto: Pandora Film/ TV 2

Ellers i bakgården blir det plantet en del større trær, himalayabjørk og kuleagnbøk.

En fantastisk hjemkomst

Sjelden har vi sett så morsomme ansikter på huseiere som kommer hjem til ny hage. Utrolig gøy.

Og det skulle da bare mangle, tenk for en forandring denne bakgården gjennomgikk på en liten uke. Vi sier tusen takk for oss, og lykke til videre!