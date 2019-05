Britiske Jordan Adlard Rogers (31) har forsøkt å få mangemillionæren Charles Rogers til å ta en DNA-prøve i flere år, etter å ha mistenkt farskapet fra åtteårsalderen.

Da Jordan var yngre, tilbød Charles å gjennomgå en gen-test, men av forskjellige grunner skjedde ikke dette.

De siste årene har det vært en lang rettslig prosess, fordi Charles og hans advokater ønsket at DNA-testen skulle skje gjennom de riktige kanalene.

Etter hva Jordan forklarer, skal Rogers senior ha blitt mer skeptisk til å finne ut av familierelasjonen i takt med alderdommen.

Men da den eldre herren ble funnet død i bilen sin, ble DNA-testen endelig gjennomført, ifølge BBC.

Enorm eiendom

Jordan hadde rett, og han er en del av den tradisjonsrike familien Rogers, som har vært i Cornwall i flere generasjoner.

Siden Charles' bror og mor begge er døde, arvet dermed 31-åringen herskapelige Penrose Estate på over 6.200.000 kvadratmeter.

Eiendommen er ifølge britiske aviser verdt rundt 50 millioner pund. Med dagens valuta blir det i overkant av 557 millioner norske kroner.

– Jeg skal aldri glemme hvor jeg kommer fra, sier den ferske millionæren til Metro.

Slet økonomisk

Jordan har slitt økonomisk i flere år. De siste årene har han jobbet som helsefagarbeider, og behandlet personer som nærmer seg livets ende.

– Jeg har vært der at jeg bekymrer meg for den neste regningen som kommer i posten. Jeg har hatt en tøff start på livet, men nå er jeg her og skal hjelpe andre mennesker.

Briten har tatt valget om å slutte i helsevesenet, og skal nå leve av godene som kommer med arveoppgjøret.

– Jeg trenger ikke å jobbe fremover, så jeg skal starte en veldedig organisasjon for å hjelpe de i området.