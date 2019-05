Arsenal må klare seg uten armeneren Henrikh Mkhitaryan i Europaliga-finalen neste uke. Den politiske konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan og frykt for sikkerheten til 30-åringen er bakgrunnen for avgjørelsen.

– Vi har grundig undersøkt alle muligheter for at Micki kan være en del av troppen, men etter diskusjoner med Micki og familien hans har vi i fellesskap kommet til enighet om at han ikke kommer til å være en del av reisefølget, skriver Arsenal i en pressemelding.

– Vi er lei oss

Arsenal vært i kontakt med Uefa for å dele sine bekymringer over situasjonen. London-klubben mener det er et stort tap for dem at en så viktig spille ikke kan være med.

– Vi er også veldig lei oss over at en spiller går glipp av en europeisk finale under omstendigheter som dette, siden det er noe som skjer veldig sjelden i løpet av karrieren, skriver Arsenal.

Kort tid etter nyheten sprakk kom Uefa med en pressemelding. De sier at de har jobbet sammen med Arsenal for å garantere for Mkhitaryans sikkerhet.

– Som et resultat av disse garantiene, ble en omfattende sikkerhetsplan utarbeidet og overlevert klubben. Samtidig som klubben anerkjenner innsatsen Uefa og de aserbajdsjanske myndighetene har lagt ned, respekterer vi den personlige avgjørelsen om ikke å reise, skriver Uefa i pressemeldingen.

I en oppdatering på Instagram skriver Mkhitaryan, som tidligere har vunnet Europaligaen med Manchester United, at det var tungt å ta avgjørelsen om ikke å dra til Baku for finalen.

– Det er en mulighet som ikke kommer for ofte for oss spillere, og jeg må innrømme at det smerter meg å måtte gå glipp av den, skriver Mikhitaryan.

Har stått over før

Mandag sa Aserbajdsjans britiske ambassadør at han kunne garantere for sikkerheten til Mkhitaryan dersom han besluttet å reise med laget til Baku.

– Dette er et førsteklasses arrangement. Dersom vi vil gjøre et politisk spill av det, er det noe annet. Du blir betalt som fotballspiller, ikke som politiker. La oss la det andre problemet ligge, sa Tahir Taghizadeh til Sky Sports.

Konflikten mellom Aserbajdsjan og Armenia gjorde at Mkhitaryan ikke ble med til bortekampen mot Qarabag i gruppespillet.

Konflikten om området Nagorno-Karabakh gjør at Armenia og Aserbajdsjan ikke har et diplomatisk samarbeid.

Regionen Nagorno-Karabakh har vært under kontroll av armenske styrker og lokale styrker med armensk etnisitet siden våpenhvilen i 1994 som endte en seksårig krig. Det har vært sporadiske sammenstøt mellom armenske og aserbajdsjanske styrker siden den gang.

Europaliga-finalen mellom Arsenal og Chelsea sendes på TV 2 29. mai kl. 21.00.