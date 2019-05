Kvinnelandslaget trente for «fulle tribuner»

Altomfotball: Slik ser du VM på TV 2 og NRK

Forberedelsene til det kommende verdensmesterskapet i Frankrike fortsetter, og på den tredje fellestreningsøkten på Ullevaal torsdag ble de som var til stede vitne til et noe spesielt skue.

Midtveis i spilløkten begynte det nemlig å dure ut tribunelyd fra høyttaleranlegget på nasjonalarenaen, og det var tydelig at det hele var et eksperiment fra landslagsledelsens side.

Kampene i VM i Frankrike kommer til å fylles av tilskuere, og det hele vil være en veldig annerledes ramme enn hva de norske spillerne er vant med.

– Det var en bra mulighet til å teste ut det å få følelsen av hvordan det kommer til å være der nede, med tanke på lydkulisser. Først og fremst for at spillerne skal venne seg til å spille på et høyt lydnivå, men også fordi det kommer til å stille andre krav til hvordan man kommuniserer med hverandre, sier landslagssjef Martin Sjögren til TV 2 Sporten.

Svensken mener torsdagens trening gav en god øvelse forut for det som trolig venter, i hvert fall mot vertsnasjonen Frankrike i Norges kamp nummer to på det som trolig blir et utsolgt Allianz Riviera i Nice.

– Man kan prate med den som står nærmest, men man hører ikke dem som er lengre borte. Det kommer til å stille andre krav til hvordan vi skal kommunisere sammen på banen. Vi må være veldig tydelige.

– Føler du at dere fikk det utbyttet dere ønsket?

– Det ble bra. Vi hadde en diskusjon etterpå, og jentene løftet fram det at det var vanskelig å snakke med hverandre. Vi fikk en fin diskusjon på det, for det er jo slik at disse jentene ikke er vant til å spille for fullsatte tribuner. Mot Frankrike kommer det 36 000 på tribunene, og hvis vi kan forberede oss bare litte grann på det, så tror jeg vi kan ha utbytte av det, sier Sjögren.

TV 2-ekspert: – Litt spesielt, men lurt

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen tror også landslaget kan ha godt av å øve seg på hvordan kampene vil bli i Frankrike.

– Det er jo selvfølgelig litt spesielt å teste med publikum, men nå er det jo slik at veldig få av disse spillerne har vært vant til å spille med et massivt trøkk av publikum. Så det er selvfølgelig lurt å øve på det.

Selv har hun spilt for 90 000 tilskuere under VM i Kina og over 40 000 under EM-finalen i Sverige i 2013, og ser absolutt hvorfor trenerteamet velger å benytte anledningen til å teste spillerne.