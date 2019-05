Swanseas Daniel James (21) blir Ole Gunnar Solskjærs første sommersignering.

Manchester Evening News skriver at 21-åringen er enig med Manchester United om de personlige betingelsene.

Tidligere Swansea-manager Graham Potter ønsket å ta med seg James videre til Brighton, men i konkurranse med storklubben fra Manchester var Brighton sjanseløse.

– Han er en fryktelig, fryktelig spennende spiller, har TV 2s kommentator Kasper Wikestad tidligere uttalt.

James scoret fire mål på 28 ligakamper for Swansea denne sesongen.

– Jeg tror ikke man skal se seg blind på de tallene. Han har stått bak veldig mye av det Swansea har gjort. Det er ofte sånn at hvis det går veien, vil han kunne løfte seg et hakk eller to med bedre spillere, sier Wikestad.