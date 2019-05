Dypt inne i Sognefjorden finner vi småstedet Lærdal. Ikke akkurat verdens navle, og godt skjult mellom mektige fjell på alle kanter. I den vesle bygda er det et gammelt og tradisjonsrikt hotell. Lærdalsøren Hotell fra 1880. Dagens eier, Johannes Einemo, er en bilentusiast av de sjeldne.

I "stallen" hans finnes det eksotiske perler som Ferrari Testarossa og Lamborghini Diablo. Biler som er svært vanskelig å få tak i – og som byr på kjøreglede og lyd som det er vanskelig å overgå.

Hvert år arrangerer han noen helt spesielle bilturer – med start og mål på selve hotellet. Her får bilentusiaster anledning til å treffe andre med samme "lidelse" – og ikke minst: Anledning til å oppleve noen av den flotteste veiene og utsiktene Norge, har å by på.

Vi har slengt oss med på tur – ifølge med rundt 60 andre sports- og superbiler. Ikke rart fergemannskapet får hakeslepp!

Noen biler får ekstra god service på fergene

Stengte veien

Før avreise står Johannes Einemo på førermøtet og forteller litt om hva vi har i vente:

– Vi skal kjøre på noen av de mest spektakulære veiene i Norge. Fra her nede langs fjorden, opp på Sognefjellet – helt til rundt 1.300 meter. På en times tid går vi fra sommer til brøytekanter.

Arrangøren har stengt av deler av veien, slik at følget ikke trenger å bekymre seg for møtende biler på de smale fjellveiene som snirkler seg oppover fjellsidene.

Eiriks Lamborghini ble slukt av flammene

Hotellsjef Johannes Einemo i sin Lamborghini Diablo. På Sognefjellet er det mye snø fortsatt.

Spesiell bilsamling

Når man kommer ned igjen, er man helt i enden av verdens lengste fjord, og der finner man Skjolden, hvor det er lagt opp felles lunsj.

Returen går via Luster, Gaupne, Sogndal og Kaupanger.

– På Kaupanger skal vi innom bilsamlingen til Bjarne Lerum, som i sin tid var sjefen for den tradisjonsrike syltetøy- og saftprodusenten som ble grunnlagt tilbake i 1907. Han var en stor bilentusiast, med en forkjærlighet for Mercedes. I hans private samling finnes det en del helt spesielle biler, forteller Einemo.

Etter museet er det siste innspurt – med ferge fra Mannheller til Fodnes, som er ti minutter fra endestasjonen: Lærdalsøren Hotell.

Filmer at de kjører Lamborghini i 336 km/t – så smeller det!

Noen av bilene linet opp på Skjolden, der det er servering av lunsj.

– Utrolig tur

Bilene som er påmeldt, inkluderer alt fra superbil til en del eldre klassikere – som Ford Sierra Cosworth, Datsun 270Z og Ferrari 308. Biler det er sjelden å se på veien.

Joar Navarsete er med på turen i sin gule Lamborghini Gallardo.

– Dette er en utrolig artig tur. Her treffer vi mange andre som er like bilgale. Vi kikker på hverandres biler, snakker om kjøring og har det ganske enkelt veldig trivelig, forteller sogndølen.

Han har vært med på opplegget før.

– Det jeg liker best, er at vi får brukt de fantastiske veiene vi har rundt her i Sogn.

Einemo er understreker hvor spesiell turen faktisk er:

– Det er ikke mange steder i verden, om noen i det hele tatt, som kan by på alt dette i løpet av så kort tid.

Her er noen av de råeste bilene på norske veier – noensinne!

Her kan du se - og HØRE - noen av bilene som deltok:

Skumle veier

Men i det vi kommer til Øvre Årdal og skal begynne klatringen oppover den første fjellveien, er det nok noen som blir litt svette. Med god grunn.

Det er ikke akkurat motorvei her. Underlaget skifter mellom sprukket asfalt og partier med humpete grusvei.

– Det er bare å kjøre etter forholdene, så går det bra, opplyser Einemo, som kjører først i følget, i sin Lamborghini Diablo. Hvis han klarer det, bør det gå greit for de andre også.

Totalt er det over 40 hårnålssvinger på strekningen vi skal legge bak oss. Og vi får smake på litt av det vi har i vente, allerede på veien opp fra den gamle industribygda.

På toppet av Sognefjellet blir det mer åpent – og vi kjører rundt med snø på begge sider av veien. Det er et mektig skue å se de fargerike bilene sno seg framover i den hardføre naturen – og med utsikt til utallige snødekte fjelltopper.

Her kjøper Norges rikeste bilene sine

Ikke noe å si på utsikten på Sognefjellet.

Samarbeid

– Dette er første året vi gjør dette i samarbeid med Vestfold Chiptuning og Jahn Kåre Uthuslien Larsen. Men målet er at det bare skal være starten. Vi har alt klart å opparbeide en tradisjon for disse turene, og den ønsker vi å bygge videre på. Tilbakemeldingene vi får fra deltakerne er veldig positive. Det er mange som blir overrasket over hvor flott det er å kjøre her, sier Einemo mens vi står på utsiktspunktet i overkant av Turtagrø fjellhotell.

Langs fjorden i Luster, sørger fjellene på begge sider for å gi god akustikk. Det ljomer skikkelig når følget legger i vei. Langs veiene står det skuelystne å gi tommel opp og filmer med mobilene sine. Dette er ikke et dagligdags skue.

Brukt superbil: Her er fire heftige

Unik bil

På Kaupanger venter dagens toppsjef i Lerum, og datter av Bjarne, Trine Lerum. Hun viser rundt i museet med bilene som faren skaffet seg gjennom årene. Og det er særlig én som merker seg ut.

Trine Lerum var guide i bilsamlingen som hun har arvet etter faren, Bjarne Lerum.

Det er en 1936-modell Mercedes 170H. H-en står for Heck – fordi man hadde motoren bak, i motsetning til de andre Mercedesene. Planen var å bygge en kompakt og billig bil.

– Da pappa fikk tak i den, var den et vrak, og han brukte mye tid på å restaurere den. Det er én av kun 189 produserte, forteller Trine Lerum.

Noe av forklaringen på den lave produksjonen er rett og slett at en viss kar med navn Adolf Hitler fikk bygget Bobla, sammen med Ferdinand Porsche. Resten er, som det heter, historie.

Dette kjører verdens beste fotballspillere

Minnerikt

Avslutningen på turen er altså fergeturen fra Mannheller til Fodnes – også det en flott liten opplevelse, der både biler og sjåfører får anledning til å puste ut litt.

Hele turen har tatt syv timer. Og nå er følget klare for å parkere for dagen, nyte god mat og drikke – og dra nye og gamle skrøner.

– Jeg synes vi har fått til et konsept som fungerer. Oppslutningen er god, og vi har en god blanding av gjengangere og nye. Jeg gleder meg allerede til neste gang vi skal samle bilfolket, gliser Einemo fra førersetet i sin Diablo.

Vi tipper det er noen på fergene som også gleder seg til det ...

Se hva luksusbil-eierne kan kjøpe nå

Her er deler av følget på vei inn på ferga på Mannheller.

Se mer fra Lærdal i videoen under:

Denne bilen setter rekord etter rekord