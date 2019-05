– Dette er alvorlig. I denne typen saker vet ikke ofrene hva eller hvem de skal være redde for, eller når noe eventuelt skjer. Det er helt klart en påkjenning.

Det sier aktor, statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir, som har tatt ut tiltalen mot mannen i 40-årene fra Oslo.

Han soner for tiden en dom på tre år i høysikkerhetsfengselet Ullersmo på Romerike. De nye lovbruddene han anklages for, skal ha skjedd bak fengselets murer.

Ved to anledninger forsøkte han å rekruttere to ulike medfanger til å ta livet av et kjærestepar, ifølge tiltalen. Han har tidligere hatt et forhold til kvinnen i kjæresteparet.

De to rekrutteringsforsøkene skjedde ifølge politiet i desember i 2017 og i juli i 2018. Begge gangene skal tiltalte ha tilbudt penger for å få gjennomført attentatene.

Ifølge tiltalen ønsket ingen av medfangene å gjennomføre oppdraget.

Dømt for mishandling

Tiltalte ble i januar i 2018 dømt til tre års fengsel for flere forhold. Han forsøkte blant annet å føre to av sine egne barn ut av landet. Det skjedde til tross for at deres mor hadde omsorgsansvaret.

Han ble også dømt for grov vold mot kvinnen og mannen i kjæresteforholdet, som han nå skal ha forsøkt å få noen til å likvidere.

Voldsepisoden skjedde da han 18. februar i 2017 brøt seg inn i ei hytte som paret oppholdt seg i. Han var iført en parykk og hadde med seg en replikapistol da han gikk inn gjennom et vindu.

Ifølge dommen slo han begge med pistolen før han bandt mannen fast slik at han ikke kunne forlate stedet.

«Overfallet skjedde uten foranledning, hadde preg av mishandling mot forsvarsløs person, og skjedde med det de fornærmede oppfattet som et ekte våpen», heter det i dommen som falt i Sør-Østerdal tingrett i januar i fjor.

Preges i hverdagen

Ifølge aktor Hulda Karlsdottir ble politiet kjent med den nye saken via Ullersmo fengsel. Planen var egentlig at rettssaken skulle gå før sommeren, men den er nå utsatt.

Påtalemyndigheten mener det er nødvendig at tiltalte observeres av rettsoppnevnte sakkyndige. Hensikten er å kartlegge om han er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

Tiltaltes forsvarer, Kjell T. Dahl, sier til TV 2 at han nylig har overtatt saken og at han foreløpig ikke ønsker å gi noen kommentarer.

Bistandsadvokaten til det fornærmede kjæresteparet, Hilde Eline Hoel, har følgende kommentar til tiltalen:

– Selv om tiltalte sitter inne, opplever de fornærmede en helt reell trussel. Dette er svært belastende for de fornærmede, og det er klart at dette preger dem i hverdagen.