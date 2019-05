Høyre og Frp forsøkte å overbevise bompenge-profil om ikke å stille til valg

Valgordningen er slik at dersom stemmer deles på flere partier, gir det dårligere uttelling i antall representanter lokalt i bystyret.

Bekrefter oppfordring

Eirik Lae Solberg er Høyres byrådslederkandidat i valget. Han sier han har vært i kontakt med Lyngby.

– Cecilie Lyngby tok på et tidspunkt kontakt med oss og sa hun ønsket å bytte ut det rødgrønne byrådet i Oslo. Jeg oppfordret henne da til å støtte Høyre som er den største garantisten for et byrådsskifte etter valget til høsten, sier Lae Solberg.

HØYRE-KANDIDAT: Eirik Lae Solberg tror Ap har mer å frykte.

Han tror Arbeiderpartiet har mer å frykte fra en bompengeliste enn de borgerlige partiene.

– Jeg har truffet mange som tidligere har stemt Ap som for eksempel bor i Groruddalen. De er kraftig provosert over Ap-byrådets firkantede bilpolitikk. Det er forskjell på å bo på Grünerløkka og på Grorud. I forhandlingene om Oslopakke 3 mente Arbeiderpartiet at 80 kroner passeringstakst i bomringen var for lavt. Høyre gjorde derimot det vi kunne for å forhandle takstene ned, sier Høyre-toppen.

Frp-Stenersen: – Alle som er imot bompenger er velkomne

Førstekandidat for Oslo Frp, Aina Stenersen, bekrefter at rådgiveren for bystyregruppen har hatt kontakt med bompengeaksjonister. Hun kjenner ikke til innholdet i samtalene Lyngby viser til.

– Jeg kjenner ikke til innholdet i samtalene, men jeg ønsker alle velkomne til valg i Oslo og er glad for at flere har bompenger som kampsak. Frp i Oslo har vært de eneste som har kjempet mot bompenger, sier Aina Stenersen.

Hun sier Frp er et bredt parti og ikke bare imot bompenger.

– Hvert parti går til valg på sin politikk. Frp går til valg mot eiendomsskatt og en velferdsmiks. Vi har en bred politisk sammensetning. Vi har hjulpet partiene som har kjempet for bompengesaken, for eksempel med innbyggerforslagene og gitt politiske råd, sier Frps førstekandidat.

– Hadde det vært bedre om de støttet dere i valgkampen?

– Det er naturlig at hver enkelt bestemmer det selv. Vi har et flott demokratisk system og det er bra at man engasjerer seg.

– Men helt ærlig: Dere kriger vel om mye av de samme velgerne og skulle ønske det ikke ble en bompenge-liste?

– Frp har alltid kjempet mot bompenger og hjulpet de mer enn Høyre har gjort. Vi har kjempet for å få innbyggerforslagene behandlet i bystyret, og støttet aksjoner, men det er klart vi ønsker bompengemotstandere velkommen til Frp, sier Stenersen.

Sjokktall

Lyngby og bompenge-listene har sendt sjokkbølger inn i norsk politikk.

Mandag sa Siv Jensen at hun har kalt de andre partilederne i regjeringen inn til krisemøter, ifølge VG.

I TV 2s kommunevalgmåling fra Kantar TNS, får partiene som går til valg mot bompenger en oppslutning på 3,5 prosent.

Dermed er oppslutningen om bompengelistene større enn Venstre og nærmer seg KrF og De Grønne.

Prognosen viser at bomlistene kan havne på vippen i flere byer.

Tallene er oppsiktsvekkende, fordi det bare er i 13 kommuner det stiller rene lister med bompengemotstandere.