Huseklepp vil ha Ohi tilbake på landslaget

Ni scoringer på ti kamper i Eliteserien har gitt Ohi Omoijuanfo (25) en pangstart på karrieren i Molde. Spissen, som kom fra Stabæk før årets sesong, har vært akkurat det de gulltørste fra Rosenes by hadde håpet på.

– Fortjener en sjanse

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp mener Ohi har vist nok til å fortjene en sjanse med flagget på brystet.

– Når han viser så god form … Han har scoret ni mål i Eliteserien allerede. Da fortjener han en sjanse, sier Huseklepp etter å ha sett Ohi score hat trick mot Viking i mandagens kamp i Eliteserien.

– De som presterer veldig godt i Eliteserien, har veldig god selvtillit som kan bidra inn mot landslaget. Ofte spiller ikke alle utenlandsproffene fast. Det gjør de i Eliteserien. Er det klare formspillere, bør de absolutt være med.

Ohi har én gang tidligere fått muligheten til å spille for landslaget. Det skjedde under en treningskamp mot Sverige på Ullevaal i 2017 da han spilte for Stabæk. Overfor TV 2 sier Molde-spissen at «det får være opp til gutta på landslaget å avgjøre» om han får være med i troppen igjen.

Stor nivåforskjell

Formen til tross: det virker lite trolig at Ohis navn er med på listen som Lars Lagerbäck presenterer neste uke til EM-kvalifiseringskampene mot Romania og Færøyene.

– Han gjør det bra i norsk Eliteserie. Han har vært innom oss før, og vi følger med på Eliteserien. Men vi har sagt at vi må være ærlige på at nivået til landslaget er to hakk opp. Du må prestere på høyt nivå helg inn og helg ut, men det er ikke dermed sagt at du ikke får sjansen fordi du spiller i Eliteserien, sier landslagsassistent Per Joar Hansen til TV 2, og peker samtidig på at Tore Reginiussen, Birger Meling og Even Hovland alle har fått plass på landslaget selv om de holder til i Eliteserien.

Litt hodebry er det blitt før neste ukes landslagsuttak. Spiss Alexander Sørtloth skadet seg søndag og er ventet å være ute i fire til seks uker. Perry har vært i kontakt med Gent-spissen, men skadeomfanget vil ikke bli avklart før MR-undersøkelser tirsdag. At en av de faste spissinnslagene på landslaget nå er ute med skade, gjør nok likevel ikke at Ohi får sjansen.

– Det er en forskjell mellom Eliteserien og det internasjonale nivået. Det er viktig at folk tar innover seg. Det har med referanser å gjøre. Det er viktig for oss at spillerne får konkurrere i tøffe kamper hver uke, sier Hansen.

Ser ingen forskjell på Norge og Sverige

Det er ventet at Joshua King (Bournemouth), Bjørn Maars Johnsen (AZ), Ola Kamara (Shenzhen FC) og Tarik Elyounoussi (AIK) får plass i troppen. Sistnevnte er i storform og er toppscorer i Allsvenskan for AIK. Elyounoussi har hatt Lagerbäck på besøk, men Huseklepp mener at Ohi like godt kunne vært med på landslaget som Elyounoussi.