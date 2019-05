– Det er den klassiske setningen, hvor vi har bodd her i 30 år, og barna har flyttet ut. Derfor flytter vi nå inn i litt enklere forhold, sier Clemm von Hohenberg til TV 2.

Eneboligen familien nå skal selge befinner seg på Vinderen i Oslo. Med 413 kvadratmeter er det rikelig med plass, særlig når man også tar den 1954 kvadratmeter store tomten i betraktning.

Prisantydningen er satt til 42,5 millioner kroner.

– Det er et flott område for en ung familie som har brukbart med penger. Vi er den tredje familien som har bodd i huset rundt 30 år, så det er en bolig hvor folk trives, sier Clemm von Hohenberg.

Fire garasjeplasser

Huset er opprinnelig fra 1930-tallet. I 2012 ble det totalrenovert, og megleren mener derfor det fremstår som nesten nytt.

– Det er sjeldent med et såpass flott hus med en så ettertraktet beliggenhet og stor tomt, sier megler Anders Langtind i Privatmegleren.

I villaen er det blant annet syv soverom, tre stuer, tre bad, to kjøkken, et kinorom og et trimrom. Fra boligen kan man også gå ut til en dobbel garasje på rundt 36 kvadratmeter med gulvvarme, sentralstøvsuger og elektrisk leddport.

– Til sammen er det fire garasjeplasser, så det er også drømmehuset for en bilinteressert, sier Langtind.

Åpen visning

Det såkalte kinorommet befinner seg i kjellerstua, og inneholder blant annet projektor og lerret. I boligens hovedtrapp er det lagt opp for mulighet til å installere heis, dersom det er nødvendig.

– Helheten og kvaliteten i alt som er gjort, gjør at det hele fremstår som fantastisk. Tomten er nesten stor nok til å lage både basseng og tennisbane, sier Langtind.

Han mener det er rimelig å anta at det er brukt nærmere 15 millioner på diverse oppussing av boligen.

– Det er allerede flere som har ringt, som jeg anser som reelt interesserte. Det er gjerne familier som allerede bor i området som tar kontakt.

Finn-annonsen finner du her. Det er åpen visning i villaen søndag 26. mai og mandag 27. mai.