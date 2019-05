Tirsdag våknet store deler av Norge opp til strålende sol og sommertemperaturer.

– Det kommer til å bli fint på Østlandet i dag med temperaturer opp mot 23-24 grader på dagen, sier meteorolog hos Storm, Cecilie Villanger, til TV 2.

Men gleden blir kortvarig, for allerede sent i ettermiddag vil det skye til, og kraftig nedbør vil skylle over samme landsdel.

– En god del nedbør kan føre til oversvømmelser lokalt. Det er også mulighet for torden. Regnet vil etter hvert bevege seg innover Sørlandet, og deler av Rogaland, sier Villanger.

Kraftig nedbør

Hun forteller at det vil komme mellom 25-30 millimeter med nedbør i løpet av natt til onsdag på Østlandet og Sørlandet.

– Nedbøren vil fortsette i store deler av Sør-Norge. Det er fare for torden på hele Østlandet og indre strøk av Nordvestlandet.

Meteorologisk Institutt har sendt ut gult farevarsel for flom i Telemark, Buskerud, deler av Oppland og Akershus.

– I løpet av kvelden og natten kan tordenbyger gi styrtregn over Østlandet. Vi har sendt ut farevarsel på oransje nivå. Det kommer til å falle 30-50 millimeter nedbør i løpet av en periode på tre timer der de kraftigste bygene treffer, skriver værtjenesten på sine nettsider.



– Et område med kraftige tordenbyger bygger seg opp over Østlandet sent tirsdag ettermiddag. Vi forventer at de kraftigste bygene kommer tirsdag kveld til onsdag formiddag, fortsetter instituttet.



Farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Oppland, Vestfold, Telemark, Buskerud og Aust-Agder.



– Nøyaktig hvor de kraftigste bygene kommer å treffe, er svært vanskelig å si på forhånd, ifølge met.no.

De anbefaler folk om å rense stikkrenner, kummer og andre vannveier for is og snø, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Synkende temperaturer

Onsdag er det Trøndelag og nordover som får det beste været.

– Trøndelag får det beste været med 20 grader og en del sol. Videre innover landet skyer det til, og temperaturene vil synke. Regnet kommer som sludd i Finnmark, som får rundt 0 grader, sier meteorologen,

Ifølge Villanger nedbøren avta noe i Sør-Norge på torsdag.

– Det blir perioder med sol for Østlandet sin del, mens Sørlandet og Vestlandet får skyer med regn. Det blir også synkende temperaturer i Sør-Norge på torsdag og innover mot helgen, sier hun.

Torsdag kommer regnet omsider til Trøndelag.

– Trøndelag kan vente seg nedbør siste del av dagen. Så vil nedbøren også trekke seg nordover inn mot Nordland og Helgeland. Nord forbi disse områdene er det ventet oppholdsvær, lettere skydekke og stigende temperaturer igjen torsdag, forklarer Villanger.