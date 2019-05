Morten (54) kan bli ordfører

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) får på målingen en oppslutning på 18,5 prosent, rett over Arbeiderpartiet med 18 prosent, i nye Alver kommune i Hordaland.

Partibarometeret er laget av Respons analyse for Bergens Tidende, som først omtalte saken, og lokalavisen Strilen.

– Det er aldeles fantastisk. Det viser at folk er lei av politikere som lover og lyver. Vi er en folkeaksjon, og jeg tror det er litt av nøkkelen her, sier førstekandidat Morten Klemetsen til TV 2.

– Få slutt på egoismen

Klemetsen har vært politisk aktiv siden 1993, og koblet seg opp mot Bompengepartiet da han tror på et folkestyre i kommunen.

– Mange venner og bekjente tror man må ha en viss IQ og EQ for å sitte i råd og utvalg i kommunestyret. Men nå som jeg sitter der, så kan jeg si at det ikke er sant, sier Klemetsen.

Han mener det er på tide å få slutt på egoismen blant elitepolitikerne.

– Vi vil rette oss etter folkeavstemninger. Vi håper vi kan få ut flere folkeavstemninger og benytte oss av dette i større grad. Vi vil høre på folket.

FNB ligger så vidt foran, med knappe marginer i partibarometeret, hvor vi finner Ap med en oppslutning på 18,0 prosent hakk i hæl, Høyre med en oppslutning på 17,7 prosent og Sp med en oppslutning på 17,5 prosent i kommunen.

Bompenger er spydspiss

Partiets spydspiss er å få slutt på bomstasjonene i landet, og sikre veiutbygging på andre måter.

– At vi er størst på partibarometeret viser at vi har et godt budskap, og at det er bruk for sånne som oss. Vi håper på sikt at vi kan få enda flere medlemmer, og at får sikret nye systemer, ny veiprising og finansiering av veier i dette landet.

– Vi vil ikke bruke den enkleste utveien, som er å gi den vanlige innbygger ekstra kostnad og skatt. Det skal være de sentrale myndighetene som skal påkoste vei og veiutbygging, sier Klemetsen.

Han forteller at de akkurat har kommet med et partiprogram, som inneholder annen lokalpolitikk.

– Vi får sikkert kritikk for partiprogrammet vårt, men jeg føler vi har et godt og stødig program.

Startet i januar

Klemetsen forteller at lokalpartiet i Alver hadde sin spede start i slutten av januar, men at de nå har 52 medlemmer i Alver kommune.

På lokallagets Facebook-side har de 6.400 medlemmer.

– Jeg tror og håper vi blir på topp til valget. Vi striler har fra gammelt av stått litt med luen i hånden, men det er det slutt på nå. Det er en ny strilekrig på gang, fordi nå er nok faktisk nok, sier Klemetsen.