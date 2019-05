Antall knivangrep øker: – Ikke gi mer penger til politiet

Politietterforsker Eirik Husby Sæther jobber ved kriminalvakta i Oslo. Det er de som rykker først ut til voldshendelser i hovedstaden.

– I knivsakene i Oslo er som regel både gjerningsperson og fornærmet involvert i det samme kriminelle miljøet, forklarer Sæther.

Fellesnevnere

Sæther har jobbet ved krimvakta i Oslo i ti år. Han forteller at de fleste ungdomskriminelle er under 20 år, og at de sjelden er villige til å snakke med politiet.

– Det er spesielt å snakke med en 17-åring som er stukket med kniv sju-åtte ganger, og så ønsker han ikke å fortelle oss noe, sier han,

En slik mistillit til politiet er nytt i norsk sammenheng, og Sæther ser noen fellesnevnere hos de det gjelder.

– Dette er ungdom som er født i Norge og de er norske. Men de snakker ofte dårlig norsk og gjør det dårlig på skolen. De har gjerne en far som kom hit i voksen alder, men som snakker bedre norsk enn ungdommen, så det er vanskelig å forstå hva som har skjedd på veien, sier Sæther.

Nesten en tredjedel av de ungdomskriminelle gjengangerne er under 15 år, viser en rapport fra Oslo politidistrikt.

– Ikke gi pengene til politiet

Politiet kommer ikke inn i bildet før ungdommen har blitt 17 år og allerede har blitt del av en kriminelt miljø.

– Jeg tenker man kan se at utviklingen går feil vei allerede i tiårsalderen, sier Sæther.

– Politiet behandler bare symptomet, ikke årsaken til at det har blitt slik, påpeker han. Derfor mener politietterforskeren at tiltakene må settes inn i andre etater enn hos politiet.

– Jeg tenker at en del av de pengene som går til oss burde gått til skoler, skoleansatte og sosionomer, sier han.

– Hvis pengene finnes i skolesystemet, kan tiltakene settes i gang når ungene er ti år. Hvis pengene er hos politiet, setter vi i gang tiltak når de er 17, sier Sæther.

Det mener han er altfor sent.

– Det vi bruker penger på, er å sende patruljer ut på utsatte steder. Der prøver vi å stanse hendelser og snakke med ungdommene. Det oppleves som kontroll, og har motsatt effekt enn det vi ønsker, sier politietterforskeren.

Faller ut av skolesystemet

Sæther tror at problemet ofte begynner i åtte- til tiårsalderen hvis barna sliter på skolen, gjerne på grunn av språkproblemer.

– Forskjellene blir større og større til de elevene som klarer seg godt. De henger ikke med i undervisningen, og lager støy og uro, og får ofte lov til å fjerne seg fra klasserommet. Dermed blir det et større og større sprik mellom dem og de andre elevene.