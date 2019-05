Dro inn over 300.000 kroner på én kveld

Prinsesse Märtha Louise har den siste uken fått massiv kritikk. Flere mener hun misbruker prinsesse-tittelen til kommersielle formål.

– Jeg er en prinsesse, og jeg er født inn i denne familien. Jeg har valgt denne livsstilen, og det er min måte å tjene penger på. Andre som gjør lignende ting får penger for det, og det gjør jeg også, sa prinsessen sist uke.

Flere stortingspolitikere mener prinsesse Märtha Louise og hennes livsførsel etter hvert kan tvinge fram en seriøs debatt rundt monarkiet. Flere har pekt på at prinsessen bruker sin kongelige tittel i kommersielle sammenhenger.

– Summen over tid her vil jo være at det vil være en synkende tillit til Kongehuset og de kongelige, og det vil over tid, tenker jeg, gjøre at vi må ta en mer grunnleggende debatt om styreform. Men det skjer ikke etter en uke med diskusjon om hvordan prinsessen håndterer sin tittel, sier en av Arbeiderpartiets republikanere, Erik Sivertsen, til TV 2.

Også Guri Varpe, kommunikasjonssjef ved Slottet, sier de er i dialog med prinsessen om bruken av tittelen i markedsføringen.

I en uttalelse fra slottet sist uke het det følgende:

Årsaken til at Prinsesse Märtha Louise siden 2002 ikke lenger skulle bli titulert Hennes Kongelige Høyhet var for å skape en større avstand til Kongehusets offisielle virksomhet. Denne avgjørelsen la til rette for at Prinsessen kunne gå ut i arbeidslivet og drive egen næringsvirksomhet. Som følge av beslutningen har Prinsessen fra 2002 ikke mottatt apanasje, og i langt mindre grad enn tidligere påtatt seg offisielle oppgaver på vegne av Kongehuset. Avgjørelser rundt Prinsessens næringsvirksomhet tar hun selv.

Samtidig sier Forbrukerrådet at de følger med på hva det er prinsessen og sjamanen lover sine kunder, og at de ikke lover ting i markedsføringen som de ikke kan holde.

Fornøyde kunder

TV 2 var til stede under kurset i København søndag. Der ble det gjennomført et sjamanistisk renselsesrituale, og på et tidspunkt satt mange av deltakerne og ristet og ropte.

Alle deltakerne TV 2 snakket med i etterkant, var fornøyd med opplevelsen.

– For en mektig mann! Dette var en flott opplevelse, sa Bodil Fuhr etter kurset.