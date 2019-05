Natt til 29. juli ble Sunniva Ødegård (13) drept på Varhaug i Rogaland. Hun ble slått gjentatte ganger med hammer og seksuelt misbrukt, ifølge tiltalen.

En 18 år gammel mann har erkjent de faktiske forholdene, men nekter straffskyld fordi han hevder å ha vært psykotisk.

Bare to dager før drapssaken startet i Jæren tingrett forrige onsdag, tok saken en dramatisk vending. 18-åringens far ble 15. mai tiltalt for å ha skjult eller fjernet bevis.

Politiet mener at han morgenen etter drapet tok en hammer, taperull og en hettegenser ut av sønnens sekk. De mener også at han tørket blod av skaftet på hammeren og la den i en skuff i garasjen.

Fortalte om slåsskamp

Faren, som er i 40-årene, anklages også for sammen med sønnen å ha vasket klær som 18-åringen brukte drapsnatten.

TV 2 har gjentatte ganger spurt Statsadvokatene i Rogaland om hvem som forsvarer tiltaltes far, men har så langt ikke fått svar. Saken er ikke berammet i Jæren tingrett.

I retten sa den drapstiltalte sønnen at han fortalte faren at han hadde vært i slåsskamp. Han sa at det var grunnen til at klærne var blodige. Faren forklarte det samme da han vitnet i retten mandag.

Aktor i drapssaken, Nina Grande, vil ikke kommentere hvorfor politiet ikke tror på slåsskamp-forklaringen.

– Det har jeg ingen kommentar til, men generelt så skjønner jeg at foreldre har vanskelig for å tro at barna deres kan drepe noen.

Konfronterte sønnen

Da den tiltalte faren vitnet i retten på mandag, informerte dommeren om at han ikke var pålagt å gjøre dette på grunn av hans nære tilknytning til drapstiltalte.

Faren valgte likevel å vitne, og han forklarte at sønnen oppførte seg helt vanlig i timene forut for drapet søndag 29. juli.

Da faren vekket sønnen morgenen etter drapet, hadde han hørt om funnet av en død jente i nabolaget. Da konfronterte han sønnen, ifølge sin egen forklaring.

Senere denne dagen kom tiltaltes onkel innom boligen. De ble sammen enige om å kontakte politiet. Det var onkelen som kjørte 18-åringen til politistasjonen.

Da tiltalte kom til politistasjonen, meldte han seg først som vitne, men i løpet av avhøret med politiet ble han pågrepet og drapssiktet.