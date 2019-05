Fare for storstreik – disse rammes

Fredag står flere statsansatte i fare for å bli tatt ut i streik.

LO, YS, Unio og Akademikerne har alle varslet streikeuttak, etter at forhandlingene med Staten brøt sammen. Forhandlingene hos Riksmekleren begynner onsdag.

Fristen for å bli enige hos mekleren er ved midnatt natt til fredag. Er ikke partene enige innen den tid, blir streiken en realitet.

OsloMet og UiB

LO Stat har varslet over 2000 medlemmer ut i streik ved første uttak. YS Stat vil i første omgang ta ut 250 medlemmer. Forhandlingene med Staten brøt sammen tirsdag 30. april, hovedsakelig på grunn av misnøye rundt tre punkter:

1) En uavklart situasjon når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP).

2) Hvordan den totale økonomiske potten skal fordeles.

3) Manglende opprydning i forskjellene i offentlig sektor på hvordan variable tillegg inngår i pensjonsopptjeningen/pensjonsgrunnlaget.

– Staten var ikke villig til å komme oss nevneverdig i møte i noen av de sentrale spørsmålene. I stedet kastet vi bort tid på å diskutere detaljer som burde vært enkelt å rydde unna. Derfor er det like greit at Riksmekleren får overta nå, sa LO Stat-leder Egil André Aas, da bruddet var et faktum.

En streik vil ramme flere departementer, i tillegg til blant annet Universitetet i Bergen og OsloMet.

– I første fase av en eventuell streik ønsker vi å ramme tredjepart minst mulig, men det er klart at en eventuell streik ved OsloMet vil kunne få konsekvenser også for studentene, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Under ser du hele listen over de utvalgte virksomhetene, og antallet som tas ut.

Tas ut i eventuell streik: Arbeids- og sosialdepartementet 35

Arbeids- og velferdsetaten (Nav) 262

Barne- og likestillingsdepartementet 45

Finansdepartementet 35

Forsvarsdepartementet 34

Helse- og omsorgsdepartementet 22

Justis- og beredskapsdepartementet 34

Kriminalomsorgsdirektoratet 25

Kriminalomsorgen 95

Klima- og miljødepartementet 53

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 82

Kulturdepartementet 41

Kunnskapsdepartementet 68

OsloMet – storbyuniversitetet 394

Universitetet i Bergen 422

Landbruks- og matdepartementet 18

Nærings- og fiskeridepartementet 37

Olje- og energidepartementet 14

Samferdselsdepartementet 22

Utenriksdepartementet 271

Statsministerens kontor 39

Kilde: FriFagbevegelse

Kan svekke politietterforskning

Unio, som forhandler for drøyt 33.000 medlemmer i Staten, har varslet at 1000 ansatte er klare for streik fra fredag morgen. Det gjelder blant andre ansatte på universiteter og høyskoler, ulike grupper i politiet, skatterevisorer, bibliotekarer og Nav-ansatte.

– Det er klart at en eventuell streik vil merkes godt. Våre medlemmer gjør viktige samfunnsoppgaver, som etterforskning og undervisning. En konflikt vil for eksempel kunne få konsekvenser for eksamen og sensur ved universitetene i Oslo, Bergen og Bodø, sier forhandlingsleder i Unio, Guro Elisabeth Lind.

Hun understreker samtidig at fagområder som særlig berører barn er skjermet i det første uttaket.

Unio krever at taket på de pensjonsgivende, variable tilleggene fjernes. De vil også at lønnsøkningen i år skulle gis som generelle, prosentvise tillegg.