28-åring siktet for terror i Christchurch

SIKTET: Brenton Tarrant, her avbildet på flyplassen i Istanbul, er siktet for terror. Foto: TRT World via AP

Australieren som anklages for å ha skutt og drept 51 muslimer i to moskeer i Christchurch, er nå formelt siktet for terrorisme, opplyser New Zealand-politiet.