Sunnivas far i retten: – «Kan du ringe meg? Veldig redd for deg»

– Ingen på «Bøen» hadde sett noe til henne, sier han.

Han var også innom andre steder hvor det kunne tenkes at hun kunne oppholde seg.

Uten hell.

Etter hvert møtte han på politiet og etterlyste datteren.

Senere på natten forstod faren at politiet hadde funnet en død person, og etter en stund fikk de den tunge beskjeden om at det var Sunniva som var funnet.

– Det var noen lange timer, sier han.

– Visste hvem hun var

Aktor spør om han tok innover seg det som hadde skjedd.

– Tja. Kanskje. Jeg gjorde nok det. Men det tar litt tid før det synker inn. Det var et sjokk, sier han.

Etter at statsadvokaten er ferdig med sine spørsmål, tok familiens bistandsadvokat Harald Øglænd ordet.

– Visste Sunniva hvem tiltalte var, spør han.

– Hun snakket i hvert fall om ham, sier faren.

– Visste du hvem han var?

– Nei.

Forteller om et tøft år

Det var den 29. juli i fjor, at Sunniva Ødegård ble drept på Varhaug.

Hun var på vei hjem fra kameraten faren hadde kjørt henne til da hun, ifølge tiltalen, ble angrepet med en hammer og misbrukt seksuelt.

En nå 18 år gammel mann, også han fra Varhaug, står tiltalt for drapet. Han har forklart at Sunniva Ødegård var et tilfeldig offer.

18-åringen har erkjent de faktiske forholdene, men nekter straffskyld fordi han hevder å ha vært psykotisk på gjerningstidspunktet. Spørsmålet om tilregnelighet står sentralt i saken.



Mot slutten av farens vitnebeskrivelse spør bistandsadvokat Øglænd om hvordan tiden har vært i etterkant for familien.

Faren snakker rolig og presist, men er tydelig preget. Han forteller at det har vært en tøff tid med mange lange netter, og at det går opp og ned.

Særlig vanskelig er det rundt merkedager som julen, bursdagen hennes og på 17. mai.

Sunniva Ødegård skulle også stått til konfirmasjon denne våren.

– Vi får smellene hele tiden, sier han.

Også selve rettssaken beskriver han som en stor påkjenning.

– Vi har jo visst det meste, men det er sterkt når vi sitter her.