For litt over en uke siden kom nyheten om at prinsesse Märtha Louise (47) har funnet kjærligheten med den amerikanske sjamanen Shaman Durek (44).

Kommenterer forholdet

I ukebladet Se og Hør kommenterer Ari Behn eks-konens forhold for første gang.

– Egentlig vil jeg ikke si så mye rundt dette. Men det har vært en enorm pågang, så noe bør jeg vel kanskje si, sier Behn i Se og Hørs tirsdagsutgave.

– Jeg ønsker dem all lykke og kjærlighet de kan få, sier Behn til Se og Hør.

Behn var gift med Märtha Louise fra 2002 til 2017, og sammen har de tre barn. Behn har selv funnet lykken på ny med 12 år yngre Ebba Rysst Heilmann (33).



– Det er flott at livet går videre. Noen kapitler lukkes og andre åpnes, sier Behn.

Seriøs debatt

Forholdet har skapt enorme overskrifter, og flere stortingspolitikere mener prinsesse Märtha Louise og hennes livsførsel etter hvert kan tvinge fram en seriøs debatt rundt monarkiet.

Hun nekter derimot å gi fra seg prinsessetittelen.

Kongen har uttalt at han synes det hyggelig at datteren har funnet seg en ny kjæreste.