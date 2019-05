Slik blir Oslo-bilistenes nye bompengehverdag

Fra og med lørdag 1. juni blir det innført store endringer i bompengehverdagen for Oslo-bilistene.

Da skal totalt 52 nye bomstasjoner settes opp rundt omkring i hovedstaden. Disse skal fordeles på to nye bomringer:

Ny bomring langs Ring 2

Ny bomring langs bygrensen mot Follo og Ringerike

Dermed vil det være tre bomringer i Oslo: Indre ring, Osloringen og Bygrensen.

Plasseringen til de nye bomstasjonene kan du se i vegvesenets interaktive kart her.

Toveis betaling

Disse nye endringene er en del av tre trinn i Oslos bompengesystem. I oktober 2017 ble det første trinnet iverksatt, da det ble innført miljø- og tidsdifferensierte takster. Da ble blant annet rushtidsavgiften innført.

Nå innføres trinn 2. Blant de mest sentrale endringene er at det innføres toveis betaling langs bomringen på Ring 2 og Osloringen. Den nye bomringen langs bygrensen vil kun ha enveis betaling på vei inn i Oslo.

Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3, sa under en pressebrief tirsdag formiddag at årsaken til at dette gjennomføres er at man ønsker at flere skal være med på spleiselaget.

– I dag er det slik at rundt halvparten av bilturene i Oslo bidrar med bompenger. Vi antar at det nye systemet vil føre til at det tallet vil øke til tre av fire, sier Rognlien.

Til gjengjeld vil takstene på bomstasjonene langs Ring 2 og Osloringen bli halvert.

De største endringene i Oslos bompengesystem Det blir innført 52 nye bomstasjoner.

Innkrevingen blir fordelt på tre bomringer: Indre ring, Osloringen og Bygrensen.

Det innføres toveis betaling på Indre ring og Osloringen, men taksten per passering halveres. For Bygrensen blir det kun betaling inn mot Oslo.

Indre ring og Osloringen får en felles timesregel, som innebærer at man kun betaler for én passering i timen. Samme regel vil gjelde for Bygrensen.

Elbiler begynner å betale bompenger, men vil betale betraktelig mindre enn bensin- og dieselbiler.

– Det ble uhyre vanskelig å bestemme i hvilken retning disse bomstasjonene skulle ha betaling på, så derfor valgte vi denne løsningen. Tankegangen fokuseres mer i retning av at en biltur ofte er tur-retur, sier Rognlien.

FØR OG ETTER: Det øverste bildet viser en oversikt over de gamle bomstasjonene i Oslo. Nederst kan du se hvordan det blir fra og med 1. juni. Foto: Google Maps

En annen sentral endring fra 1. juni er at elbiler skal begynne å betale bompenger, men disse satsene blir langt lavere enn for bensin- og dieselbiler.

Så mye må du betale

Det store spørsmålet mange nå stiller seg er hvor mye de vil måtte betale. Det vil i stor grad avhenge av hvor du bor, og noen har vært mindre heldige enn andre.

Hva må for eksempel en familie som bor på en kant av byen og skal levere unger på aktiviteter på andre siden av byen betale?

– Det er veldig krevende takster, det kommer veldig an på når du kjører og med hvilken type bil, sier Rognlien til TV 2.

Han bruker følgende eksempel: Hvis du bor i Ski og skal kjøre til sentrum med en dieselbil vil totalprisen tur/retur bli rundt 75 kr – gitt at du har en bombrikke. Uten bombrikke blir prisen på 93 kr. Denne prisen er hvis begge passeringene skjer i rushtiden.