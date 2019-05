Fotballryktene: – Hazard får tillatelse til å gå til Real Madrid

Bayern München er sterke i troen på at Leroy Sané vil flytte på seg i sommer, skriver Mirror. Kantspilleren startet bare ni Premier League-kamper etter nyttår. I Bayern vil Sané etter alle solemerker få mer spilletid, spesielt nå som Arjen Robben og Franck Ribery gir seg i klubben.

Manchester United krever hele 1,56 milliarder kroner for Paul Pogba, skriver Daily Star. Pogba har tidligere flørtet med Real Madrid, men den spanske storklubben må selge noen av sine stjernespillere for å få råd til franskmannen.

Sannsynligvis står også Eden Hazard høyere på ønskelisten til de hvite. Chelsea har gitt Hazard tillatelse til å forlate klubben for drøyt 970 millioner kroner. Belgieren har ett år igjen av kontrakten. Samtidig kan Chelsea-fansen glede seg over at Olivier Giroud har bestemt seg for å bli i klubben.

Manchester United er villige til å betale utkjøpsklausulen på knapt 1,2 milliarder kroner for Benfica-stjernen Joao Felix, skriver Daily Mail. 19-åringen scoret 20 mål og leverte 12 målgivende pasninger denne sesongen. Også Manchester City og Real Madrid har vært koblet til stjerneskuddet.

Ryktene rundt Harry Maguire og en mulig overgang til Manchester City tiltar i styrke. Maguire vil erstatte Vincent Kompany, som nylig ble presentert som ny Anderlecht-sjef. Kompany ønsker for øvrig å ta med seg akademitrenerne Simon Davies og Sam Erith til Belgia, skriver Sky Sports.

Tidligere Chelsea-manager Antonio Conte er enig med Inter om de personlige betingelsene og vil etter all sannsynlighet ta over Milano-klubben i sommer, skriver The Guardian.

Det er dårlig nytt for Juventus, som i stedet vil forsøke å lokke nåværende Chelsea-manager Maurizio Sarri tilbake til Italia. Det skriver The Sun.

Arsenal er i ferd med å sikre seg Valencias brasilianske sisteskanse Norberto Murara, hevder samme avis. London-klubben har vært i samtaler med Muraras representanter.

Den tidligere storscoreren Gabriel Batistuta har vist interesse for managerjobben i Middlesbrough, skriver Hartlepool Mail. Batistuta har ennå ikke trent et lag på seniornivå.