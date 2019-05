Sander Berge har flyttet ut av leiligheten i Genk

– Det er vanskelig å være verbal der ute, med tanke på atmosfæren og hvor fort det går. Det er mer i pausen jeg prøver å gi feedback, eller før og etter kamper. I tillegg til å diskutere på banen i treningsarbeidet. Det er mange i Genk som er i samme situasjon som jeg var som 18-åring. Det er flere som ikke får spille så mye, som trenger tid. Jeg har vært der, selv om jeg fikk spille ganske mye fra starten av. Derfor føler jeg det er lett å bidra, og gi tilbake til andre, sier han.

Perfekt klubbvalg

Sander Berge gikk til Genk i januar 2017. I etterkant mener han klubbvalget har vist seg optimalt for hans utvikling, og det vil også være en rettesnor når 20-åringen bestemmer seg for hvor han spiller i 2019/20-sesongen.

– I Genk har jeg sett hvor viktig spilletid er, det å være en viktig brikke av lag, og få oppleve at du tar mer og mer lederansvar. Det har gjort meg til den jeg er nå, både som spiller og person utenfor. Når fotballen går bra, er det lettere å trives utenom. Det kommer jeg til å velge ved neste veikryss også.

– Tenker du at din neste klubb også bør være et mellomsteg, før du kan ta det aller siste steget til toppen?

– Hvis du skulle satt opp en sånn optimal, fantastisk karrierekurve, om hvordan reisen til toppen skal være, så vil man tenke sånn. Mellomstegene gjør at man er god nok til å spille på det høyeste nivået. Jeg kommer til å prioritere spilletid, og føle at det er en klubb som virkelig vil ha meg, og jobbe med meg som spiller. Hvis det er en mulighet som dukker opp, er det absolutt noe jeg vil tenke på.

– Hva vet du om hvor du spiller til høsten?

– Det er uvisst med neste sesong. Jeg synes det er veldig kult. Jeg vet at det er joe som ligger der ute, som jeg skal være en del av, men jeg aner ikke hva det er.

– Er det noe konkret på bordet?

– Jeg aner faktisk ikke. Fokuset har vært å avslutte sesongen med stil. Jeg løftet trofeet på søndag, og nå er det å rydde ut av leiligheten som er fokus, svarer Berge.

Nært brødreforhold

Der er storebror Aksel til god hjelp, akkurat som han har vært gjennom hele livet og oppholdet i Genk. Å flytte utenlands som 18-åring er ikke det enkleste, men storebroren har ofte vært nede på langhelger, i høytider og ellers holdt lillebror med selskap.

Og de gangene det ikke har vært mulig, har de facetimet hverandre nærmest daglig.

– Det har vært avgjørende og viktig for meg at Aksel har vært her jevnlig. Men all kontakten utenom besøkene, de dagene der alt går langsomt og man er alene, har blitt enklere med FaceTime. Jeg fikk se opp til Aksel tidlig og hvordan han kom seg opp og fram. Jeg så ham ta nivået i collegebasket i USA. Det har vært veldig fint med hans backing og erfaringer.

– Har det vært ekstra nyttig i de lange skadeperiodene?

– Det er utvilsomt da man trenger sine nære og kjære mest. Det var fantastisk å få dele suksessen med dem da jeg løftet trofeet på søndag. Jeg er sterkere nå enn jeg ville vært uten skadeavbrekkene, og det skal de ha sin del av æren for, sier Sander Berge.

Aksel Berge Bolin utelukker ikke at han flytter sammen med lillebror når klubbvalget tas, og kanskje gjenopptar basketkarrieren der.

– Det blir spennende tider framover. Det er gøy med ligagull i Belgia, men nå vil Sander videre for å bli den beste fotballspilleren han kan være. Vi vet ikke stort ennå hvor det blir, men det er fryktelig spennende. Et eventyr, som jeg gjerne vil bli med på, sier han.