Følg andre runde i cupen på TV 2 Sport 2 og Sumo onsdag kveld fra klokken 17.30.

Rosenborg har hatt en fryktelig start på året under sin nye trener Eirik Horneland. Laget har kun vunnet to av ni kamper, ligger på tolvteplass og er 13 poeng bak tabelltopp.

Fra Kina følger den tidligere Lerkendal-favoritten Ole Selnæs gamleklubben tett. Som gjest i den seneste episode av TV 2-podkasten «B-laget» ble han spurt om hvordan det er å følge trønderne for tiden.

– Herregud. Ikke begynn. Jeg sa til en kompis tidligere i dag at jeg for første gang i mitt liv at har kjent på at jeg er litt flau over å være trønder, sier Selnæs, som spilte i RBK frem til han gikk til Saint-Étienne i 2016.

Det har også vært turbulente tider utenfor banen med avskjedene av Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun i fjor sommer og den påfølgende rettssaken, samt voldsdommen mot Nicklas Bendtner.

– Skremmende totalpakke

Det tok også svært lang tid før Rosenborg fikk hentet inn en permanent erstatter for Ingebrigtsen, og valget falt til manges overraskelse til slutt på Horneland fra Haugesund.

– Det er greit å ha en dårlig sesong på banen, og det kan skje alle lag, men det er mer måten det skjer på med alt det utenomsportslige tullet og hvordan de driver klubben generelt. Alle kan ha en dårlig periode på banen, men det er hele totalpakken som blir litt skremmende, spør du meg, sier Selnæs.

I januar tidligere i år forlot Selnæs europeisk fotball til kinesiske Shenzhen.

– Det er Rosenborg jeg følger med på hele tiden. Det er stort norsk fotball jeg ser fra Kina. Jeg prøver å få med meg alt om Rosenborg. Alle kompisene mine har fortsatt sesongkort. Som trønder har du et spesielt forhold til Rosenborg. Det er ikke det samme som mange andre plasser. Du føler litt ekstra i Trøndelag, mener Selnæs.

Helland: – Det trengs mer

Alexander Søderlund reddet Rosenborg fra en ny flause da han scoret det avgjørende 3-2-målet i seieren mot Mjøndalen på hjemmebane søndag. Pål André Helland ville imidlertid ikke gå med på at krisen i klubben er over nå.

– Nei, det er vel litt som å vært på bordell og føle du har draget. Det trengs mer enn som så, svarte kantspilleren.

Eirik Horneland innrømmet etter 0-2-tapet for Haugesund onsdag at hans jobb som Roseborg-trener er truet etter krisestarten.

– Det er ikke kjekt å være leder for et produkt som ikke leverer. Med seks poeng på åtte kamper, så sier det selv. Men nå er det en fordel at kampene kommer tett. Nå skal vi rense hodene våre, så skal vi snu det så snart som det en mulig. Min posisjon er utsatt, sa Horneland til pressen.

Rosenborg møtet tredjedivisjonslaget Tiller i cupens andre runde onsdag, før trønderne reiser til Bergen for å møte Brann søndag kveld.