Christiansen blir svømmeproff – hentet til internasjonalt stjernelag

Til høsten starter International Swimming League (ISL), historiens første profesjonelle svømmeliga – bestående av sportens største stjerner.

Blant dem finner vi Henrik Christiansen, som er blitt hentet til «Team Iron» – ett av åtte lag som deltar i ligaens første sesong.

Laget er driftet av Katinka Hosszu, den ungarske superstjernen kjent som «Iron Lady», og har også verdensmestere som Ranomi Kromowidjojo og Vladimir Morozov i troppen.

– Jeg har vært i kontakt med flere lag, men valget falt til slutt på dem, sier Christiansen til TV 2 på telefon fra høydeleir i Flagstaff.

– Hvorfor?

– Det er et sterkt europeisk lag, og der er det mer den samme kulturen som jeg er vant til, sammenlignet med et amerikansk lag for eksempel.

Christiansen er den 19. svømmeren som er klar for Hosszus lag.

Penger å tjene

ISL består i første omgang av fire lag fra Europa og fire lag fra USA, og målet er å gjøre svømming attraktivt for media og publikum utover OL hvert fjerde år, gjennom en ny måte å konkurrere på.

På den måten skal man også gjøre det økonomisk mer lukrativt for de beste (og nest-beste) svømmerne.

– Det er en slags lønn på laget, i tillegg til bonuser. Det vil ikke gjøre en helt sinnssykt stor forskjell i seg selv, men det er penger som kommer godt med. Uheldigvis er det ikke så mye penger i svømming, men dette er jo et forsøk på å gjøre det mer sponsorvennlig, sier Christiansen.

ISL-lagene: Los Angeles Current

DC Trident

Cali Condors

New York Breakers

London Roar

Iron Swim Budapest

Energy Standard (Frankrike)

Rome Aqua Centurions

– Det vil kun bli en del penger totalt, med premiepenger. Hvis man kan være med å kjempe om topplasseringer i flere øvelser så vil det være mer penger involvert.

Det er den ukrainske business-mannen Konstantin Grigosjin som står bak ISL, han har tidligere uttalt at budsjettet vil være på ca. 20 millioner dollar (175 millionar kroner). Av disse vil 52 millioner være startpenger, premiepenger og lønn til trenere, ifølge insidethegames.

I motsetning til mer tradisjonelle svømmestevner er det lagkonkurransen som er det viktige i ISL. Ligaen starter med tre svømmestevner på ulike steder i oktober og november, blant annet i Budapest, som er hjembyen til «Team Iron», og de beste lagene vil kunne kvalifisere seg til finalen i desember.

Ved siden av det vanlige

Den lengste distansen i dette konkurranseformatet vil være 400 meter, noe som betyr at langdistansespesialisten mister to av sine normalt sett sterkeste distanser fra konkurranseprogrammet sitt.