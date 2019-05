Politiet opplyser at tretten personer reddet seg ut fra tomannsboligen, som startet like etter klokken 19 mandag. Ingen av beboerne ble skadet i brannen.

– Det ser ut til at brannen har startet da matlaging kom ut av kontroll, sier operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Vestfold Interkommunale brannvesen opplyser at alle beboerne, både fra boligens første og andre etasje, var ute og i sikkerhet da brannvesenet kom til stedet.

– Brannen startet på komfyren og gikk opp i ventilatoren. Ventilasjonsrøret ble brent av i etasjeskillet og brannen fikk dermed fritt utløp på loftet. Heldigvis klarte vi å stoppe brannen der, sier brannmester Arne Steinbo.

Brannvesenet satte også opp lift slik at de kom til for å fjerne taksteinen og åpne takkonstruksjonen, for å finne varme som eventuelt skjulte seg i hulrom.

Brannvesenet hadde ved 19.30-tiden kontroll på brannen og det er ikke fare for spredning.

Vestfold Interkommunale brannvesen har følgende oppfordring dersom man opplever at det oppstår brann på komfyren:

– Skru av plata og før lokket rolig over kjelen. Om du frykter du at ilden har gått i ventilatoren, ikke nøl ring 110.

De opplyser videre at man kan forebygge komfyrbranner ved å bli ved komfyren når man lager mat. Rengjøring av ventilatorfilteret reduser også faren for spredning.