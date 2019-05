Se Storhamar-Vipers på TV 2 Sport 2 og Sumo tirsdag fra kl. 19.00.

Et kvarter ut i lørdagens sluttspillfinale mellom Vipers og Storhamar gikk Betina Riegelhuth (31) ned for telling med store smerter, med det som etter alt å dømme er et røket korsbånd.

– Jeg har ikke fått noe endelig, men det som har vært av tester så langt tyder på fremre korsbånd. Det er det jeg forbereder meg på, så får vi leve i håpet, men jeg er veldig forberedt på det, sier Storhamar-kapteinen til TV 2.

Det som skulle være en harmløs finte, setter nå Riegelhuth ut av spill i lang tid.

– Jeg skulle sette en finte, og da jeg skulle skyve fra, kjente jeg bare at kneet skled ut. Jeg fikk ikke sånn veldig vondt der og da, men jeg kjente at det skjedde noe veldig ille. Det føltes nesten som om det skled helt ut av ledd, forklarer 31-åringen.

– Det er et mareritt

Storhamars kaptein og toppscorer hadde akkurat signert en ny toårskontrakt, og selv om den alvorlige skaden er et tungt slag for veteranen, er hun fast bestemt på at hun skal kjempe seg tilbake.

– Det er et mareritt for alle spillere som får den beskjeden her. Det er det også for meg. Jeg hadde drømt om Champions League, og levde i håpet om at det skulle komme neste år. Akkurat nå er det utrolig kjipt, men jeg er ikke ferdig enda. Det føler jeg ikke, så jeg får bare jobbe meg tilbake og så tar vi det derfra, sier hun.

I helgen var Riegelhuth, som var en del av det norske gullaget i 2014-EM og 2015-VM, rett og slett for nedbrutt til å snakke om den alvorlige skaden.

– Rett etter en sånn hendelse er det krisemaksimering. «Hva skjedde egentlig nå?» Jeg var ikke helt… jeg visste ikke hvordan jeg skulle ta og føle på noe som helst, så det var godt å få noen dager, komme seg hjem og få landet litt, så er det bare å angripe det videre, sier hun offensivt.

– Har skikkelig trua

Hennes lagvenninner i Storhamar kjempet lørdag heroisk etter kapteinens alvorlige skade.

Borte mot storfavoritt Vipers klarte de 34-34 etter ordinær tid, før de til slutt ble slått 42-40 etter ekstraomganger.

Riegelhuth er optimist foran tirsdagens TV 2 Sport 2 og Sumo-sendte oppgjør i best av tre-serien i sluttspillfinalen.

– Jeg har skikkelig trua. Jeg synes jentene… fy søren, de var gode på bortebane. Jeg håper at med vårt publikum i ryggen, og den selvtilliten vi kan ta med oss derfra, at vi klarer å vise nok en sånn god kamp og kanskje ha enda flere marginer på vår side, ta seieren hjem og få en kamp til, sier Riegelhuth.