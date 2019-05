Vi kjenner han fra TV-serien «Ullared», og fra dokumentarserien om «Morgan og Ola-Conny på reise».

I fjor fant Ola-Conny Wallgren lykken med den 17 år yngre sykepleieren Camilla.

– Nå har jeg truffet en fantastisk kvinne som liker skog, jakt, hunder og natur. Og hun er flink på å lage mat og bake kaker. Så tar jeg oppvasken, sa Wallgren til God kveld Norge i februar.

Nå, omlag et halvt år etter at de to fant sammen, bekrefter «Ullared»-kjendisen at de har gått hver til sitt.

Det skriver det svenske ukebladet Hänt.

– Vi hadde vel litt forskjellige tanker og idéer om hvordan livet skulle se ut, sier 55-åringen til ukebladet.

Ola-Conny møtte sin første kone da han var 24 år, og sammen fikk de barna Jenny (24), Emma (22) og David (12). Etter 20 års ekteskap gikk paret fra hverandre. Deretter var han i et forhold som endte i retten.