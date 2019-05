Den norske Gent-angriperen Alexander Sørloth ble båret av banen i åpenbare smerter med en ankelskade etter en halvtimes spill mot Anderlecht søndag.

Nå ryker de kommende landskampene mot Romania og Færøyene, for belgiske Het Laatste Nieuws skriver at Sørloth er ute av spill de neste fire til seks ukene.

Norge skal ut i EM-kvalifiseringskamper hjemme mot Romania fredag 7. juni og borte mot Færøyene tre dager senere.

– Vi så han fikk en ordentlig smell og ble hjulpet av banen. Vi frykter det verste, men vi har ikke fått bekreftet noe, sier Norges assistenttrener Per Joar Hansen til TV 2.

Dermed kan Sørloth også ha spilt sin siste kamp for Gent, for trønderens utlånsavtale fra Crystal Palace varer bare ut inneværende sesong.

Det gikk ikke smertefritt for seg da Sørloth skulle bli båret av banen, for det var Gents støtteapparat og ikke båremannskapene som tok nordmannen av banen. Gent skriver mandag at det hele dreide seg om en misforståelse.

Sørloth har scoret fem mål og slått tre målgivende pasninger på 22 kamper for Gent denne sesongen. Han står med kun én scoring på ett år for Crystal Palace. Det kom da han sendte Swansea ut av Ligacupen tidlig i sesongen.

23-åringen var en av hele fem norske spisser i troppen som møtte Spania og Sverige i EM-kvalifiseringen i mars. De andre var Tarik Elyounoussi, Bjørn Maars Johnsen, Ola Kamara og Joshua King.