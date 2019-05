Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Jeg har en fire år gammel Mercedes stasjonsvogn. Tirsdag skal jeg på firehjulskontroll hos merkeforhandler.

Jeg måtte nemlig nylig skifte sommerdekkene, da to av disse var veldig skjevt slitt. Nærmest helt blanke og uten mønster i det hele tatt på sidene. Kjøpt nye.

Kan jeg kreve at forhandler/importør dekker en del av disse kostnadene? Bilen har gått bare ca 22.000 km. med disse dekkene? Takker for svar.

Heisann – du må gjerne gjøre et forsøk, men jeg tror det skal holde hardt å få noe gjennomslag her.

Slitte dekk dekkes ikke av garantien, med mindre det er en fabrikkfeil på bilen som forårsaker denne slitasjen. Det kan det jo kanskje være? Så for all del; spør!

Det kan jo også være at du har vært borti noe med bilen din, en fortauskant eller noe – slik at målene er litt ute av lage. Det er derfor smart å følge opp med en hjulstillings-kontroll, slik du gjør. Da er man i alle fall sikker på at dette er, eller blir, i orden.

Det er jo heller ikke en fabrikk-feil og dekkes således heller ikke av garanti.

Men jeg er nok kanskje redd for at årsaken til slitasjen er en annen. De fleste nyere biler har store og brede hjul med lav profil. Dekk med myk gummiblanding og høy hastighetsmerking. Og med det dekk som ikke alltid er så tilpasset vanlige norske kjøreforhold. Dessverre.

Dette er dekk som ofte slites fort, og gjerne litt skjevt også i forhold til det vi var vant til tidligere, med mindre og smalere dekk. På et smalere dekk vil skjevslitasjen bli mindre synlig, naturlig nok.

Dette med skjevt slitte dekk er en problemstilling som har blitt langt vanligere de siste årene. Du er ikke den første som spør om dette. Neppe den siste heller. Da mange av bilene nå leveres med hjul i både 19-, 20- og 21-tommere og dertil bredde. Det ser jo fint ut, men det er ikke alltid like praktisk. Dyrt å bytte er det også.

Jeg tror sjansen for å få noe tilbake på garanti i ditt tilfelle er minimal, så lenge bilen er i orden. Beklager – det var sikkert ikke det svaret du ønsket deg.

Det aller viktigste er tross alt at du får skodd bilen godt og riktig! Holder de i fire nye år, så må vel det sies å være "innafor".

