Disse er fremdeles på frifot

Robotstøvsuger-tyv, knivranere og BMW-bedrager. Politiet har etterlyst flere personer i Åsted Norge denne sesongen. Publikums tips har bidratt til at mange av de etterlyste har blitt pågrepet.

Personene nedenfor ble etterlyst av politiet i denne sesongen av Åsted Norge, og er fortsatt på frifot.

Innlandet, 21.11.18

Mannen med sixpence besøkte i fjor flere elektronikkbutikker i landet, og stakk av med blant annet robotstøvsugere og harddisker.

Denne mannen ble etterlyst både i sesong seks og sesong syv av Åsted Norge, uten at dette førte til noen pågripelse. Politiet ønsker fortsatt hjelp til å få identifisert denne personen.

SIXPENCE-MANNEN: Denne personen er fortsatt etterlyst av politiet for tyveri av blant annet robotstøvsugere fra elektronikk-butikker. Foto: Overvåkningskamera/Politiet.

Porsgrunn, 30.12.18

Natt til 30. desember i fjor var en 41 år gammel mann på vei hjem fra byen i Porsgrunn. På den andre siden av gata gikk en mann med hvit lue sammen med en kvinne.

Politiet mener at mannen med hvit lue kort tid etter uprovosert skallet ned 41-åringen. Kjenner du igjen mannen med hvit lue?

PORSGRUNN: Etter et overfall i Porsgrunn i desember ble denne mannen etterlyst av politiet. Fortsatt vet ikke politiet hvem denne mannen er. Foto: Overvåkningskamera/Politiet.

Hønefoss, 12.01.19

12. januar i år fikk Importservice Bil i Hønefoss en telefon fra en mulig kunde. Han ønsket å prøvekjøre en sort BMW X5, verdt over 700.000 kroner.

Mannen ankom i en sølvfarget BMW sammen med en annen person, og parkerte over gata fra Importservice.

Den ansatte sjekket mannens førerkort, og lot han deretter ta en prøverunde med bilen. Mannen kom aldri tilbake med bilen. Han brukte nemlig et stjålet førerkort. Men politiet vet ikke hvem denne mannen er, og trenger publikums hjelp.

STAKK AV MED BMW: Politiet etterlyser denne mannen etter at Autometall AS i Hønefoss ble frastjålet en BMW 12. januar i år. Foto: Overvåkningskamera/Politiet

Bergen, 13.01.19

Nygårdsgaten i Bergen. 13. januar kom to menn gående inn på Matkroken. Begge hadde hettejakke, og en av dem var maskert i ansiktet. De sjekket at butikken er tom for kunder, før de stilte seg ved kassa for å betale for varene.

Varene ble scannet av den ansatte, før mann nummer en ga et tegn til den andre. Han grep tak i den ansatte, og tok frem en kniv. Med innholdet i kassaapparatet i en pose, stakk de fra stedet, og de er nå etterlyst av politiet i Bergen.

