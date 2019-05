Volkswagen-konsernet er nå i gang med en satsing som kan bli den viktigste i selskapets historie.

Det handler om elbiler og målsetningen er klar: Verdens største bilprodusent skal også bli verdens største på elbiler. For å klare det har VW de siste årene investert milliardbeløp i teknologi og ombygging/opprustning av fabrikker. Og nå er det like før de første modellene skal rulle ut.

For kort tid siden var vi i Broom i Berlin, der VW viste fram det som blir den første bilen i deres kommende elbil-familie som har fått navnet ID. ID.3 kommer til neste år, etter den er det klart for en lang rekke av biler.

Kutte kostnader

Samtidig med dette planlegger også VW en ny familie av svært prisgunstige elbiler.

Ifølge bransje-nettstedet Automotive News har ledelsen i VW nå besluttet at disse bilene skal produseres i Slovakia. Her bygger konsernet allerede småbilene VW up!, Skoda Citigo og Seat Mii.

Det er kjent at Seat skal lede utviklingen av den nye elbilserien. For å få ned kostnadene skal man ta utgangspunkt i VWs nyutviklede elbilplattform, kalt MEB. Til de nye bilene skal man bruke en forkortet versjon av denne. Det blir helt sikkert også viktig å kunne kutte mest mulig kostnader, for å holde prisene lave. Mye av årsaken til at man legger produksjonen til Slovakia, er at lønnsnivået der er betydelig lavere enn for eksempel i Tyskland.

Volkswagen viste nylig sin kommende elbil ID.3 for første gang, i Berlin. Om tre år får den selskap av en familie med mindre og rimeligere elbiler. Foto: Scanpix

Under 200.000 kroner

Ambisjonen er nemlig at bilene skal selges for under 20.000 Euro, tilsvarende under 200.000 kroner med dagens kurs. Da er det naturligvis viktig med stram kostnadsstyring.

Vi snakker kompakte biler, med en lengde på rundt 4 meter. Det vil i praksis si på størrelse med dagens VW Polo. Da blir de en god del mindre enn kommende ID.3, men samtidig betydelig større enn dagens elektriske e-up!.

Hvor mange modeller det er snakk om, er foreløpig ikke kjent. Men VW, Seat og Skoda skal få minst én bil hver i denne familien.

Volkswagen e-up! er en av de minste og rimeligste elbilene i bruktmarkedet. Nå får du den fra rundt 100.000 kroner.

Kommer i 2022

Rekkevidde er heller ikke klar, men sannsynligvis vil det bli minst to alternative batteripakker, etter hvor mye rekkevidde kundene ønsker seg. For mange er nok dette opplagte bybiler som ikke skal brukes mye på langkjøring. Dermed er heller ikke behovet for høy rekkevidde til stede.

Det er ventet at de nye lavpris-elbilene skal lanseres i 2022. Ut fra dagens planer skal det produseres 200.000 eksemplarer årlig ved fabrikken i Slovakia.

En ny versjon av den legendariske Hippiebussen er blant det vi kan vente oss på elbilfronten fra VW de kommende årene.

Enda billigere

VW er allerede godt representert med elbiler i bruktbilmarkedet. Så hvis du ikke har lyst til å vente til ID-debuten og vil bruke minst mulig penger, kan du sikre deg den elektriske minstemannen e-up! fra rundt 100.000 kroner.

Storebror e-Golf starter nå på under 150.000 kroner. Da er det biler med relativt høy kilometerstand, lite utstyr og offisiell rekkevidde på 190 kilometer som gjelder.

