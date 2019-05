Bobiler og motorsport er to side av samme sak. Det ser vi også når vi ankommer depotet på Gardermoen Raceway under et dragracingstevne.

Der kryr det av klassiske bobiler i alle fasonger og størrelser, åpenbart med en noe høyere snittalder enn hva som pleier å være tilfelle på en gjennomsnittlig bobilparkering. Alle har de hengerfeste og tilhengere, selvsagt. Her slepes konkurransebilene, mens utøvere og støtteapparat bor og sover i bobilen.

Ikke alle nøyer seg med en alkove der man skaller hue i taket når naboen bråfyrer opp sin Funny Car.

Hele familien er med

Team Kongshem fra Telemark, for eksempel, kjører og bor mer enn standsmessig.

Pappa Christian Kongshem er teamsjef, mekaniker og altmuligmann for barna Hanna og Håvard Kongshem. Med på kjøret er også mamma Gunn Iren Aas.

Tvillingene konkurrerer i Junior Dragracing, med hver sin junior-dragster. Disse er mindre kopier av Top Fuel-dragsterne, som skreller av gårde i støy og hastigheter som skremmer fanden og fotografer på flat mark.

Junior-dragsterne er selvsagt ikke fullt så potente. Men selv med bare 72 hk's motorer presterer de så det holder. Eller hva sier dere om 0–100 km/t på under 2,5 sekunder, og en toppfart på 137 km/t? Med 12-åringer bak rattet?

KJØKKEN: I oppholdsrommet kan sofaen ved behov bygges om til seng. Foto: Geir Svardal

Boligdel i andre etasje

Traileren teamet disponerer er 18,5 meter lang, inkludert trekkvogn. Videre er den 2,6 meter bred og 4,6 meter høy. Dimensjoner som gjør at de – i likhet med andre digre doninger langsetter veiene – må planlegge kjøreruten. Ikke alle tunneler tar høyde for slike.

EGEN BOSEKSJON: Trappen opp til boseksjonen. Foto: Geir Svardal

Bruksarealet kan selv ikke feite amerikanske RVs matche. Det er fordelt på to etasjer. Nederst er det garasje, med plass til de to juniordragsterne som disponeres av Hanna og Håvard, samt til den lille golfbilen som brukes til å slepe dragsterne til og fra start. I tillegg er her verksted i fremre del.

En trapp illuminert i blått fører opp til andre etasje. Lengst fram er soverommet som disponeres av Gunn Heidi og Christian. Bak en annen dør er det et romslig og luksuriøst bad med egen separat dusj.

To fulle etasjer

Oppholdsrommet består av en sofa og et stort bord, samt et fullt utstyrt kjøkken, inklusive oppvaskmaskin og vaskemaskin. Sofaen kan bygges ut til ekstra sengeplass. Så alt i alt kan ti personer sove her. Bakerst er det et nytt stort rom med seks senger.

Tralla, som Christian kaller hengeren, ble kjøpt i England, for 1,3 millioner kroner. Trekkvogna – en 2007-modell Scania R560 – ble kjøpt brukt i Norge, for 250 000 kroner.

– Hengeren er en 2002-modell Graham Adams. Den har gått i transport mellom Heathrow og diverse terminalbygninger, har 48 millimeters isolasjon og to fulle etasjer. Det var et godt utgangspunkt for hva vi ønsket oss, forteller Christian.

Han tok videre kontakt med Espen Husvik hos Bussexperten, for innredningsjobben.

STORT SOVEROM: Seks senger kan felles ut fra veggene i soverommet bak. Foto: Geir Svardal

Nesten vanvittig prosjekt

– Jeg hadde sett litt på andres innredningsløsninger, og tegnet opp en løsning jeg ønsket meg. Dette var utgangspunktet for Bussexperten, som tilpasset mine ønsker og løsninger etter regelverket.

– For oss var dette et nesten vanvittig prosjekt. Vi modifiserte traileren med taksenking, bygging av ny bakpart med tilt og flatløft, samt lakkering. Innvendig bygget vi garasje, verksted, stue, kjøkken og bad, forteller Espen Husvik.

Arbeidet med innredningen kostet Kongshem 1,6 millioner kroner, men dette var et samarbeid og et utviklingsprosjekt, så om du går svanger med planer om noe lignende, må du regne med å måtte legge på et par hundre tusen.

Sommeren 2015 sto kolossen til drøye tre millioner kroner klar til å frakte Team Kongshem land og strand rundt på dragracingstevner, der de får vanlige bobiler til å ligne på Lego.

