Rundt klokken 23.50 tirsdag 10. juli i fjor, befant fire menn seg i et trappeløp ved Møllergata 24 i Oslo sentrum.

En av dem ble utsatt for et drapsforsøk, den andre vold og tyveri, mens de to siste nå må møte i Oslo tingrett, tiltalt for drapsforsøk og vold, samt tyveri.

Vold

Hendelsen skjedde altså midt på åpen gate en sommerkveld i fjor.

– Min klient befant seg i området da han ble utsatt for blind vold. Han kjente ikke disse personene på forhånd, før gjerningspersonen angrep, sier mannens bistandsadvokat Sverre Ulstrup til TV 2.

En av de tiltalte, en mann i slutten av 20-årene, begynte ifølge tiltalen å slå Ulstrups klient.

Mannen skal ha slått voldsofferet i hodet med knyttet neve, samt med en sparkesykkel.

Mannen som ble utsatt for volden ble påført livstruende skader. I tiltalen går det tydelig fram at det ville vært dødelig dersom ikke forbipasserende hadde kommet til.

Takket være forbipasserende ble politi og ambulanse kontaktet, og mannen fikk livreddende behandling.

– Han er hundre prosent pleietrengende etter hendelsen, og bor på et pleiehjem. Det er enda ikke klart hvor alvorlige skadene vil være på sikt, sier Ulstrup.

Når rettssaken mot mannen som nesten drepte ham starter tirsdag, møter mannen i Oslo tingrett, men han vil ikke være i stand til å forklare seg.

Det har mandag ikke lyktes TV 2 å få kontakt med Alexander Behrang Mardazad, som forsvarer den drapsforsøks-tiltalte mannen.

Stjålet sparkesykkel

Den andre mannen som nå står tiltalt, skal ha utsatt en mann med sparkesykkel for vold.

Dette skal ha skjedd omtrent samtidig som drapsforsøket og i samme trapp, og sparkesykkelen skal også ha blitt brukt av den andre mannen i drapsforsøket.

Ifølge tiltalen slo han vedkommende i hodet mens han lå nede, og offeret ble påført hevelser og sårskader i ansiktet og hodet.

Audun Beckstrøm forsvarer mannen.

– Han har forklart at han var på stedet, men jeg ønsker ikke si noe mer om hvordan han stiller seg til skyldspørsmålet. Han vil forklare seg når rettssaken starter tirsdag, sier han til TV 2.