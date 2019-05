– Dette kan du gjøre for å redde biene

Mandag 20. mai er utnevnt som verdens biedag, og en samlet verdensbefolkning blir stadig mer bekymret for bienes tilstand.

Bekymringen handler ikke bare om at en dyreart kan dø ut, for varsellampene blinker også kraftig for menneskene.

– For mennesker har det med matforsyning å gjøre. Vi antar at situasjonen er verst i Norge i intensive jordbruksområder, så vi trenger å tenke nytt i jordbruksproduksjon, sier førsteamanuensis på NTNU Frode Ødegaard til TV 2.

Avhengig av en redning

6. mai kom FN med en urovekkende internasjonal rapport som slår fast at økonomisk vekst og jordens stadig økende befolkning legger så enormt press på naturen at det truer vår eksistens og livskvalitet.

I rapporten fremlegges det at opp mot en million dyre- og plantearter trues av utryddelse, og utryddingen skjer i eskalerende hastighet. Flere tusen biearter er blant artene som trues.

Over én tredjedel av all matproduksjon er avhengig av at bien reddes, og ifølge FN er derfor kampen om å redde biene en del av den internasjonale kampen mot sult og hungersnød.

– Omtrent 90 prosent av alle planter på jorda er avhengig av insektpollinering. Vi ser nå at antallet av flere av de mer vanlige insektartene er på vei ned. Sånt er vanskelig å oppdage, men flere arter er trolig sterkt redusert i antall, sier Ødegaard.

– Veldig skummelt

Fjorårets varme og tørre sommer har satt sine spor hos biene. Forskeren er spent på å se om bestandene av bier klarer å ta seg opp igjen i år, eller om det får konsekvenser videre.

– Fjorårets sommer var veldig skummel. Det var skremmende hvor lave bestander det var etter tørken, og det tok nok knekken på mange, forteller Ødegaard.

Han forteller at det kan få alvorlige konsekvenser dersom det blir flere tørre somre på rad.

– Vi er mest redd for at larveutviklingen i jorda blir hemmet på grunn av tørken, og da er det ingenting vi kan gjøre med det. Det verste som kan skje er at det blir den samme ekstreme sommeren flere år på rad, sier Ødegaard.

Dette kan du gjøre for å redde biene:

Den største trusselen for biene er arealendringer og at de mister leveområdene sine. Heldigvis fins det flere ting vi kan gjøre for å hjelpe biene med å overleve – også som privatpersoner.

1. Plante blomster

Ifølge Ødegaard er det viktigste for bienes overlevelse at de har mat og et sted å bo. Derfor er det til stor hjelp å plante bievennlige blomster.