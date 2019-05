Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei, jeg har lest elbilkommentaren dere har på Broom nå med stor interesse. Jeg er en av dem som tenker å vente til det er litt flere elbiler å velge mellom enn det er i dag, derfor følger jeg også litt med på å hva som kan komme til å skje med elbilfordelene og da særlig dette med avgiftsfritak og momsen man slipper i dag.

Er det realistisk å tro at det vil kunne skje noe betydelig med dette, la oss si innen 2022? Og hva tror du/dere vil skje i elbilmarkedet, hvis de økonomiske fordelene blir borte?

Benny svarer:

Elbilpolitikken er et tema som engasjerer sterkt og det er ingen tvil om at vi har lykkes med det som var målet: Å fart på salget av elbiler i Norge.

Det som er status nå, er at de økonomiske elbilfordelene er "fredet" ut 2021. Men vi ser at debatten likevel går rundt dette. Statskassen taper store inntekter på at så mange kjøper elbil, i stedet for bil med bensin- eller dieselmotor. Nå senest i revidert statsbudsjett måtte Siv Jensen skaffe til veie tre milliarder kroner som "manglet".

For å ta det siste spørsmålet ditt først. Hvis politikerne innfører full moms og også avgift på elbil, tror jeg resultatet er gitt: Da vil salget av elbiler stupe i Norge. De vil over natten bli mye dyrere enn i dag.

Det er fortsatt slik at det generelt sett er en god del dyrere å produsere elbiler enn biler med bensin- og dieselmotor. Bilprodusentene driver som kjent ikke med veldedighet, det er kundene som må betale prisen.

Én ting gjør at elbiler kan bli billigere de neste årene

Elbilsalget i Norge er rekordhøyt og så langt later det ikke til å være noen mørke skyer i horisonten...

Vil bli strammet inn

Dette er naturligvis også politikerne klar over. Noen av dem føler sikkert at de har malt seg litt inn i et hjørne. Det var ikke meningen å gjøre det SÅ attraktivt å kjøpe og eie elbil, Men å reversere ordningene er vanskelig, her har det også vokst frem sterke aktører som er gode til å argumentere for elbilene.

Likevel kommer vi nok til å se en innstramming på godene. En gradvis innføring av moms er etter min mening sannsynlig. Vi ser også at en god del av bruksfordelene blir noe mindre. Det gjelder ting som gratis parkering, noe begrenset tilgang til kollektivfelt og også betaling i bomring. Det er vel egentlig ikke mer enn rett og rimelig heller – mener jeg. Selv om jeg kjører elbil...

Du er garantert ikke den eneste som sitter og venter på at elbil-tilbudet skal bli bredere. Jeg tror ikke du løper noen risiko med å vente i alle fall to år. Men hva som skjer fra 2022 vet vi altså ikke sikkert i dag.

Men på den annen side: Jo før du kommer i gang med elbil, desto mer penger vil du spare. Nå, mens godene er her.

Jeg håper dette var oppklarende, lykke til med fremtidig bilvalg.

LES MER: Nye bomstasjoner – og nå må også elbilene betale

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Brannfakkel om elbilene: Politikerne ante ikke hva de tok tak i

Se video: Dette er elbiler mange drømmer om nå